Heykeller Google Earth'ten görülecek

Andrew Rogers, heykellerinin biriyle ilgili olarak ''Yaşam şekillerini ifade etmeye çalıştığım 12 sütundan oluşan heykelin bir sütunu, üzerindeki yaldız sayesinde güneşin her batışında parlayacak ve bu çevreden dikkati çekecek, gözlenebilecek'' dedi.Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesi sınırlarındaki Karadağ bölgesinde 2 yıl önce ''Hayatın Ritmi'' adını verdiği 2 heykel yapan Andrew Rogers, 3 aylık çalışma sonucu taşları yontarak 6 heykelin daha yapımını tamamladı.Rogers'ın uzaydan görülebilecek şekilde tasarladığı heykeller törenle açıldı.Andrew Rogers, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kapadokya'ya 2007 yılında yaptığı at ve Frigyalıların toprak ve bereket tanrısı olan Kibele heykelinden sonra Seten Taşı (Düven Taşı), Melek Yüzlü Kuş, Hayat Ağacı, Çift Gövdeli Tek Başlı Aslan, Taş Devri ve İlk Tapınak adlarını verdiği heykellerini tanıttı.Eserlerin bulunduğu alanı sıcak hava balonundan fotoğraf makinesi ve kamerayla görüntüleyen Rogers, heykellerinden birinin 12 sütundan oluştuğunu, bu sütunlardan birini de her gün güneş batımında parlayacak ve çevreden izlenebilecek şekilde yaptığını belirtti.Heykeltıraş Rogers, ''Yaşam şekillerini ifade etmeye çalıştığım 12 sütundan oluşan heykelin bir sütunu, üzerindeki yaldız sayesinde güneşin her batışında parlayacak ve bu çevreden dikkati çekecek, gözlenebilecek. Diğer eserlerim de insanların her yöne dağıldığını anlatıyor, yaşam şekillerini belirten bir heykeller grubu. Burası uzay anıtı gibi adlandırabilecek yer görüntüsünde'' dedi.Kapadokya bölgesinin, medeniyetlerin birleştiği doğu ve batı sentezinin ortasında çok önemli bir medeniyet merkezi olduğunu kaydeden Rogers, ''Bu heykeller geçmiş kültürleri ve tarihi yansıttığı için buradadır'' diye konuştu.Andrew Rogers, heykellerin yapımında yöre halkının, özellikle kadınların ve gençlerin çok yardımcı olduğunu, bu eserin altında onların da imzası bulunduğunu, kendisine 100 kişinin yardım ettiğini ifade etti.''Kainata taşlarla fısıldayan adam'' olarak da tanınan Rogers, daha önce İsrail Arava Çölü, Şili Atacama Çölü, Bolivya Altiplano Bölgesi, Sri Lanka Krunegala Bölgesi, Avustralya'nın Geelong yöresi, İzlanda'nın Akureyri noktası, Çin'deki Gobi Çölü'nde ve Hindistan'da dev heykeller yapmıştı. Kapadokya'da bulunan, yükseklikleri 10 metreye ulaşan heykeller, Rogers'ın en son yaptığı eserler olarak biliniyor.