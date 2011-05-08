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Yaşam

HEYKELİN BEŞİNCİ PARÇASI KESİLDİ KARS (A.A)

08 Mayıs 2011 19:56

-HEYKELİN BEŞİNCİ PARÇASI KESİLDİ KARS (A.A) - 08.05.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın beşinci parçası kesildi. Üçler mahallesinde, 24.5 metre yüksekliğinde 2 betonarmeden oluşan ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması işini alan firma, anıtın kafa ve omuz kısımlarının kesilmesinin ardından, 12 ton ağırlığındaki beşinci parçayı da keserek vinçle indirdi. Elmas uçlu makineyle kesilen parçalar, anıtın bulunduğu alanda numaralandırıldıktan sonra, Kars Belediyesinin belirlediği depoya kaldırılacak. 25 Nisanda başlayan kesim işlemlerinde 2 kafa, 2 omuz ve 1 göğüs kısmından oluşan toplam 5 parça kesildi. İnsanlık Anıtından şu ana kadar kesilen dört parçanın 115 ton ağırlığında olduğu öğrenildi. Anıtın 18 parça halinde kaldırılması planlanıyor.

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