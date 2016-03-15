"Heykelimi dikin kalayım" diyen Zlatan'a Eyfel Kulesi'nden cevap: Esprini beğendim, ancak kule benimdir

Fransa'da Paris Saint Germain'in bitime 8 hafta kala şampiyonluğu garantilemesinin ardından gözler sözleşmesi sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic'e çevrildi. Zlatan "Eyfel'in yerine benim heykelimi dikerlerse kalabilirim" dedi ancak Zlatan'a gelen cevap da gecikmedi.Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabı LaTourEiffel'den yapılan açıklamada "Espirini beğendim Ibra ve buradan Paris manzarası çok güzel. Ancak kule benimdir" dedi.

Aljaazera Türk'te yer alan habere göre, üst üste dört kez ligde şampiyonluğa ulaşan Paris Saint Germain'de takımın en önemli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in geleceği merak konusu.

İsveçli yıldız maç sonunda Bein Sports'a yaptığı açıklamada "Gelecek sezon Paris Saint Germain'de olmayabilirim. Burada 1.5 ayım daha var." ifadesini kullandı ve "Eyfel'in yerine benim heykelimi dikerlerse kalabilirim" diye de ekledi.

Twitter'da Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabı olan LaTourEiffel 'den "Esprini beğendim Ibra ve buradan Paris manzarası çok güzel. Ancak kule benimdir" yanıtı geldi.

PSG'nin başkanı Nasser al-Khelaifi de "Paris sihirlidir. Ibra da sihirlidir. O çok iyi bir oyuncu. Her kulüp onu ister. Biz onun kalmasını istiyoruz. Onunla konuşmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



Takımın Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz de Le Parisien'e verdiği demeçte "Onun kalmasından mutluluk duyarım. Henüz yaşlı değil" dedi.

34 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 lig maçında 27 gol attı. 2011'de Paris'e giden Ibrahimovic'in sözleşmesi bu sezon sona eriyor.