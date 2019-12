'Heykeli yıktırmam, gerekirse önünde dururum'

T24 - Kars’taki heykel için son karar verildi. Kars Belediyesi Meclisi yıkım kararı aldı. Heykeltraş Mehmet Aksoy hukuki yolları sonuna kadar kullanacağını belirterek, “Gerekirse dozerin önüne vücudumu siper ederim” dedi.



Başbakan Erdoğan’ın 'ucube' olarak nitelendirdiği, Kars Belediyesi de bugün yıkım kararı verdiği İnsanlık Anıtı’yla ilgili sıkıntılı günler yaşanacağa benziyor.



'Ucube' heykel için yıkım kararı çıktı' haberi için tıklayınız....









‘Sanatçı olarak hiçe sayılıyorum’



“Bu kararı bekliyorduk. Şu anda her şey normal seyrinde gidiyor. Ancak yıkımı bana bildirmeleri gerekiyor. Yıkım kararını bildirdikten sonra da bir itiraz süresi tanınması gerekli. Burada hem telif haklarım hem de ben sanatçı olarak hiçe sayılıyorum. Elimde bir sözleşme yokmuş gibi davranılıyor. Sözleşmeyi de inkar edip böyle bir sözleşme yok diyorlar. Benim elimdeki sözleşme havadan mı geldi? Hukuki olarak gereken her şeyi yapacağız. Burada çok büyük bir yanlış ve hukuksuzluk var. Hukuki karar gelmeden heykeli yıkmaya kalkacaklarını zannetmiyorum. Benim açacağım davanın sonucunu beklemeleri gerekiyor.”





‘Vurgun yemiş balık gibiyim’



“Ben müteahhit miyim? Ben heykeltraşım. Telif hakkı diye bir şey var. Ortada eser var, maketler var. Basın toplantısı yapıp eseri ilan etmişiz. Biz gecekondu mu yaptık oraya? Herkesin anıttan haberi vardı. Hiçbir şeye yaptığım diğer heykellere de konsantre olamıyorum. Yapacak işlerimi bıraktım. Vurgun yemiş balık gibi dolaşıyorum. Her şeye rağmen direncim yerinde. Kars’ta duran iki figür gibi dimdik ayaktayım. Bu heykelin yıkılacak olması demokrasinin Türkiye’de geldiği yeri ve kafadaki putları anlatıyor. Anıtı parçalayıp, paramparça edip Taliban örneği gibi kaldıracaklar. İçim çok acıyor ama bu Türkiye’deki tüm sanatçıların demokrasi umudunu kıracak bir olaydır. Ben sansasyonel olayları seven bir adam değilim. Ancak gerekirse vücudumu siper eder yıkım ekibi ve dozerin önüne geçerim.”



Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş ile heykeltıraş Mehmet Aksoy, yıkım kararını ve bundan sonra ne olacağını anlattı.



Başkan, kanunları uyguladıklarını belirtirken, Mehmet Aksoy da, tüm izinler alınarak yaptığını ileri sürdüğü heykeli yıktırmayacağını ve gerekirse önünde duracağını söyledi.





Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş yıkım kararıyla ilgili şunları dile getirdi:



"6 ocak’ta Anıtlar Yüksek Kurulu, izin alınmadan yapılması ve kültür varlığı olan tescilli bölge üzerinde yapıldığı için belediyeden işlem yapılmasını istedi. Biz de bugün gündem getirdik ve oy çokluğuyla yıkım kararı çıktı. Hizmet alım yoluyla, 3. şahırlara ihale edilerek kaldırılmasını planladık... Hangi firma alırsa kaldırmaya başlayacak.



Kaldırdıktan sonra, oranın dokusuna uygun şekilde çevre düzenlemesi projesi hazırlanacak, kurula sunulacak, kabul edildikten sonra da gereğini yapacağız; kanun böyle diyor.



(Dünyaya rezil olma iddiaları) Teknik olarak ne gerekiyorsa o şekilde kaldırılacak; parçalayarak değil... Karşıyaka Belediyesi geldi, heykelde kullanılan malzemelerin yolda taşınırken kırılabileceğini söylediler ve almadılar... Biz heykellerin yapılmasını tartışmıyoruz. Kanunlar kalkması gerektiğini söylüyor.





'DÜNYAYA REZİL OLACAĞIZ'



Heykeltıraş Mehmet Aksoy da şöyle konuştu:



"Söylenenlerin çoğu doğru değil. Bizim 2006 yılında koruma kurulundan kararımız var. Belediye ile sözleşmem var. Ben uzaydan mı geldim ve bunu hiç kimse görmeden yaptım. Müsaade alınmamış deniyor, tüm izinler mevcut. (Belediye Başkanı Bozkuş, "Mehmet beyin belediyede resmi bir sıfatı yok" dedi.) Benim belediyeyle sözleşmem var.



Bir karar çıktı ve avukatım itiraz edecek. Telif hakları diye bir şey var ülkede. O bir taş ya da beton yığını değil. Bütün bunlar niye oluyor anlamış değilim. Ne yapılacak yerine. Bu kesilip biçilip vinçle kaldırılacak bir şey değil. Paramparça edilecek ve o zaman dünyaya rezil olacağız.



Ayrıca, madem bu kadar kanuna saygılılar, Erzurum Koruma Kurulu’nun yıkımına karar verdiği bir otel var orada ve yıkımı da ihaleye verilmiş bir yer. Niye Başbakan’a açtırdılar orayı. Buraya anıt yapılamaz diye bir kanıun yok, gerçekten kanuna saygılı olalım. (Başkan Bozkuş: İkisi çok farklı konu... Burada izin alınmadan bir heykel yapılmış, imar kanunu da ihlal edilmiş, ruhsatı yok. Bunlar dikkate alındığında Mehmet beyin kanunlara ne kadar saygılı olduğu görülüyor)





Yarın bazı sanatçıların oraya gideceği haberleri var, ne düşünüyorsunuz?



“Fotoğraf sanatçıları, müzisyenler gösteri yapmak istiyorlarmış. Bakalım ne olacak.”





'GEREKİRSE ÖNÜNDE DURURUM'



Başbakan Erdoğan’a mesajınız var mı?



“Biz heykele sanat dili olarak bakalım, put diye bakmayalım. Kafamızdaki putları yıkalım. Yemen türküsüne ağlayan Cumhurbaşkanı ve Başbakan , bu heykelin verdiği mesaja da ağlamalı.

Avukatım Turgut Kazan mahkemeye verecek. Bu heykeli yıktırmayacağım, gerekirse önünde dururum; kolay değil...



Sanat çevrelerinden ve yurt dışından olumlu tepkiler alıyorum. Bugün bir telefon aldım Berlin’den. Orada benim asker kaçağı heykelim var. Diyolar ki, “Belediye meclisinde karar aldık. Kış ayları soğuk olduğu için yıpranmasın diye heykelin üstünü örtmek istiyoruz. Müsaade eder misiniz?” Farka bakar mısınız



Heykelin yıkılması benim için de korkunç bir götüntü olur. Sansasyonel olaylardan hoşlanmıyorum, heykel yaparım ve o konuşur. Ayrıca bitmemiş bir heykel üzerinden konuşuyoruz. Sonuna kadar heykekin, sanatın onurunu koruyacağım ve dik duracağım...