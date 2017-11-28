Heykeli bu kez Ronaldo'ya benzedi

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’a kendine benzeyen bir büstü yapıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanyol heykeltraş Jose Antonio Navarro Arteaga imzalı büst, önceki gün Real Madrid’in stadı Santiago Bernabeu’da görücüye çıkarıldı. Staddaki müzeye koyulan büst, Ronaldo’nun doğum yeri Madeira adasında adının verildiği bir havalimanının açılışı için yaptırılan ama Ronaldo’ya hiçbir şekilde benzetilemeyen ‘selefinin’ ardından bir hayli övgü topladı.

İspanya’da yayın yapan El Pais gazetesine konuşan Artega, büstü düşük bir maliyetle yaptığını anlattı: “Cristiano’nun farklı fotoğraflarını kullandım. Serbest vuruş veya korner esnasında sergilediği güçlü görüntüsünü yansıtmak istedim.”

Artega, kendi oğlunun havalimanındaki büstü gördükten sonra “Daha iyisi yapılabilirdi” dediğini, bu yüzden yeni bir büst yapmaya karar verdiğini söyledi.