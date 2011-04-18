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Yaşam

HEYKEL 18 PARÇAYA AYRILACAK KARS (A.A)

18 Nisan 2011 20:33

-HEYKEL 18 PARÇAYA AYRILACAK KARS (A.A) - 18.04.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılması ihalesini alan firma, iki insan figüründen oluşan heykelin, 18 parça halinde kaldırmayı planlıyor. Kars Belediyesinde 7 Mart'ta ihalesi yapılan Üçler Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait arazi üzerindeki 24,5 metre yüksekliğinde, iki betonarmeden oluşan heykelin kaldırılması işini alan firma, iskele kurma çalışmasını tamamladı. Firma yetkilisi Ertuğrul Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtın kaldırılması için İstanbul'dan hareket eden vincin çeşitli nedenlerle Kars'a getirilemediğini, bu nedenle Erzurum'daki bir firmayla bağlantıya geçtiklerini söyledi. Anıtın kaldırılması için köprü ayakları ve metro tünellerinin kesiminde kullanılan elmas uçlu tel kesme aletinin, Kars'a getirildiğini belirten Yaman, anıtın su yardımıyla kesileceğini ve Kars Belediyesinin belirleyeceği bir bölgede muhafaza edileceğini bildirdi. İşin 10 gün sürebileceğini ifade eden Yaman, ''İki insan figürlü anıt 18 parça halinde kaldırılacak. Anıtın parçaları daha sonra kamyona yüklenerek Belediyenin belirleyeceği bir bölgeye taşınacak'' dedi. Yaman, ''Biz şimdi incelememizi tamamlayıp olması gerektiği şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz. Anıtta ne tür malzeme kullanıldığını bilmiyoruz. Ama ilk kesim işi tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. O zaman anıtın kaç günde kaldırılacağı da tam olarak ortaya çıkmış olacak'' diye konuştu.

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