Heyet üyelerinden Erdoğan'a: İçki düzenlemesi yapılmasa olmaz mıydı?

Dün 11 kişiden oluşan bir heyet Başbakan Erdoğan ile Gezi Parkı eylemlerini istişare etti. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ana konusu Gezi Parkı'ydı ancak heyet üyeleri Başbakan Erdoğan'a eylemin ana sebepleri olan alkol, eleştiriye tahammülsüzlük, polis şiddeti sorularını da sordu.

Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan'ın aktardığı diyaloglarda en dikkat çeken soru “Efendim bu içki düzenlemesi yapılmasaydı olmaz mıydı” oldu.

İşte Serpil Çevikcan'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan (13.06.2013) yazısından ilgili kısım:

Dünkü toplantıda bazı ilginç diyaloglar geçtiğini öğrendim.

Bunlardan biri meşhur alkol düzenlemesine ilişkin. Heyet üyelerinin hemen hepsinin Başbakan Erdoğan’a doğrudan çok tartışmalı konuları sorularla yönelttiği toplantıda, alkol düzenlemesi de sorulmuş. Bir heyet üyesi, Başbakan’a açık açık, “Efendim bu içki düzenlemesi yapılmasaydı olmaz mıydı” deyince, Erdoğan, “Siz yurtdışında, Amerika’da bu tür düzenlemelerin olduğunu biliyorsunuz değil mi?” diye karşı bir soru yöneltmiş. “Evet, biliyoruz” yanıtını alınca da “Burada niye olmasın?” demiş, ardından kısa bir açıklama yapmış.

Eleştiriye tahammül



Heyetteki genç isimlerden biri ise Erdoğan’a, meydanlardaki temel eleştirilerinden birini doğrudan sorarak, “Kamuoyunda sizin eleştiriye çok tahammül edemediğiniz, hiç kimseyi dinlemediğiniz algısı var” sözleriyle konuyu gündeme getirmiş.

Başbakan Erdoğan ise yaradılışı ve siyaset yapma tarzına ilişkin günlerdir eleştiri konusu edilen bu algıyı şu mesajla yanıtlamış:

“Bakın benim burada arkadaşlarım var. Biz her şeyi istişare ederiz, konuşuruz. Tabi herkes herkesle ilgili bir şey söyleyebilir. Bizi herkes biliyor. Bizi halkımız biliyor. Bizi arkadaşlarımız biliyor. Bizim ne yaptığımız ortadadır.”

Görüşmede masada olan konulardan biri de polisin uygulamaları. Toplantıya katılması dikkati çeken Başbakan Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, toplantı boyunca heyettekilerin söylediklerini çok dikkatle dinlemiş, zaman zaman da esprili diyaloglara girmiş. Aldığım bilgiye göre, Sümeyye Erdoğan, görüşmeye damga vuran bir değerlendirme de yapmış.

Heyet üyelerinden bazıları, yaşadıklarını anlatarak, polisin orantısız güç kullanmasından yakınınca, Sümeyye Erdoğan da üniversite yıllarını örnek göstermiş. Bunların geçmişte üniversite kapılarında binbir sıkıntıya katlanan başörtülü gençlere de yapıldığını belirterek, okul kapısında nasıl coplandıklarını anlatmış ve “Ancak hiçbir şekilde tasvip edilemez. Hangi dönemde kime yapılırsa yapılsın doğru şeyler değil” demiş.

Yapıcı atmosfer



Başbakan’ın kimsenin sözünü kesmeden sabırla dinlediği heyet üyeleri, Gezi Parkı’ndaki atmosferi, yaşadıklarını ve şikayetlerini görüşmede uzun uzun anlatmış. Özellikle yönetmen Kutluğ Ataman ile Ak Parti üyesi Bülent Peker’in değerlendirmeleri tatmin edici bulunmuş.

Heyettekiler bazıları CHP’ye oy verdiğini ya da siyasi görüşünü açıkça söylemiş. Hiçbir tatsızlığın yaşanmadığı görüşme öncesi heyet üyeleri yaklaşık 1 saatlik bir görüşmeyi de Hüseyin Çelik’le başbaşa ve samimi bir ortamda yapmış. Dünkü görüşme, şöyle özetlenebilir:

“Herkes yapıcı oldu, herkes fikrini söyledi, herkes nezakete dikkat etti, insanlar birbirini dinledi, anlamaya çalıştı.”