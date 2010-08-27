-HEYELANDAN 10 DAKİKA FARKLA KURTULDULAR RİZE (A.A) - 27.08.2010 - Rize'de meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği heyelanda, Kopuz ailesi, 10 dakika farkla felaketten kurtuldu. Merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve heyelanda evinin büyük bölümü toprak altında kalan Hakkı Kopuz, annesi, eşi ve 3 çocuğuyla heyelandan mucize eseri hiçbir zarar görmeden kurtulduklarını söyledi. Kopuz, evde uyuduğu sırada meydana gelen gök gürültüsünün sesine uyandığını belirterek, ''Daha sonra evin yanından selin akmaya başladığını gördüm. Bunun üzerine endişelenerek çocuklarımı dışarıya çıkardım. Ardından da arabayı garajdan aldım'' dedi. İkinci kez eve gireceği sırada büyük bir gürültü duyduğunu ifade eden Kopuz, ''Ev kaymaya başladı. Çamura saplanan ev, daha sonra yan yattı. Ben ve ailem yaklaşık 10 dakika önce evden çıkmıştık. Evden aceleyle çıktığımız için hiçbir şey almaya fırsat bulamadım. Hatta şu an üzerimde ki giysileri bile başkasından aldım'' diye konuştu. Bugün evine girmek istediğini, ancak tehlikeli olabileceğini söyledikleri için girmekten vazgeçtiğini anlatan Kopuz, ''Evi bundan sonra kullanmak herhalde mümkün olmayacak. Ne olacağını bilmiyorum. Ama her şeye rağmen, bu heyelandan hiçbir zarar görmeden kurtulduğumuz için mutluyum'' dedi.