-HEYELANDA YAŞAMINI YİTİREN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ RİZE (A.A) - 28.08.2010 - Rize merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde önceki akşam meydana gelen heyelanda yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildi. Heyelanda toprak altında kalarak ölen Osman Kutay (59) için Gündoğdu beldesinin Hamidiye Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine, akrabalarının yanı sıra Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, AK Parti Rize ve Trabzon Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Rize Müftüsü İlyas Serenli, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin ahiret şehidi hükmünde olduğunu belirterek, ''Bu nedenle Kutay ve diğer hayatını kaybedenler de ahiret şehididir'' dedi. Heyelanda hayatını kaybedenlerden 7 yaşındaki Servan Taşkıran'ın cenazesi Veliköy'deki camide, Fazile Efil'in cenazesi ise Dağınıksu Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.