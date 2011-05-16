-HEYELAN YOL KAPATTI MALATYA (A.A) - 16.05.2011 - Malatya'nın Arapgir ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle, Erzincan yolu bir süre ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, Malatya'nın Arapgir ilçesi ile Erzincan'ın Kemaliye ilçesi arasındaki yolun üçüncü kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol taş ve kaya parçalarıyla kaplandı. Sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen Karayolları 85. Şube Şefliği ekipleri, yoldaki taş ve kaya parçalarını temizleyerek, yaklaşık 1 saat sonra yolu ulaşıma açtı. Yağışların devam etmesi nedeniyle bu güzergahta yaklaşık 1 kilometrelik bir alanda toprak kaymalarının olacağı uyarısında bulunularak, sürücülerin bölgede dikkatli olması istendi.