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Heyelan nedeniyle Mut-Silifke Karayolu kapandı

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'de Mut-Silifke Karayolu, aşırı yağmurla meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

23 Ocak 2018 16:22

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN\'de Mut-Silifke Karayolu, aşırı yağmurla meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili olan aşırı yağmurun ardından, Silifke ile Mut ilçeleri arasında kalan Harnutlu Çeşme mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle çift şeritli Mut-Silifke Karayolu tamamen trafiğe kapandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayın ardından Trafik ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için çalışmalara başladı. Yolun 3 gün kapalı kalacağı bildirilirken, Mut ve Silifke arasındaki ulaşımın Mut-Zeyne-Gülnar yolu üzerinden sağlanacağı öğrenildi.

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