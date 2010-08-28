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HEYELAN KURBANLARINDAN 6'SI TOPRAĞA VERİLDİ RİZE (A.A)

28 Ağustos 2010 16:50

-HEYELAN KURBANLARINDAN 6'SI TOPRAĞA VERİLDİ RİZE (A.A) - 28.08.2010 - Rize merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde önceki akşam meydana gelen heyelanda yaşamını yitiren 12 kişiden akraba olan 6'sı, Çayeli ilçesinde toprağa verildi. Yaşamını yitiren Ahmet Akif Kopuz, eşi Hüsniye, oğlu Akif ile gelini Meliha ve torunları Muhammet ile Vildan Kopuz için Çayeli Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kopuz ailesinin yakınları ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu, Rize Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, Trabzon milletvekilleri Mustafa Cumur, Cevdet Erdöl, Kemalettin Göktaş ve Safiye Seymenoğlu, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazından önce vefat edenlerin yakınları, tabutların başında gözyaşı döktü. İl Müftüsü İlyas Serenli, ''6 şehidimizin namazını kılacağız. Sel felaketi nedeniyle bu insanlar vefat etti. Bu tür afetlerde ölenler ahiret şehididir. Bu olaylardan hepimiz ders almalıyız'' dedi. Daha sonra 6 cenaze için de ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Yapılan duanın ardından Ahmet Akif, Hüsniye ve Akif Kopuz'un cenazeleri merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde, diğer cenazeler ise Çayeli Maden beldesinde toprağa verildi.

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