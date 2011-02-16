-HEYELAN ALANINI KOKUYA DUYARLI KÖPEKLER TARIYOR AFŞİN (A.A) - 16.02.2011 - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Çöllolar açık kömür üretim sahasında, heyelanda kaybolan 9 kişinin bulunması için sivil savunma ekipleri ve kokuya duyarlı köpeklerle arama çalışması yürütülüyor. Yaklaşık 2 kilometrekarelik alandaki göçükte arama çalışmaları, çeşitli illerden gelen sivil savunma ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Göçük alanına dağılan sivil savunma ekipleri, çukurları ve derin çatlakların içini kontrol ediyor. Sivil savunma görevlilerinin arama çalışmaları sırasında, heyelan riski nedeniyle göçük alanındaki şevlerin yakınlarına yaklaşmadıkları gözleniyor. 9 kişinin kayıp olduğu göçük alanında, İzmir'den getirilen kokuya duyarlı 2 köpekle de arama yapılıyor. Kamyonet içerisine monte edilmiş özel kafeslerinde bölgeye getirilen ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne ait oldukları belirtilen köpekler, bakıcılarının nezaretinde görev yapıyor. Kömür üretim sahasının çevresinde güvenlik önlemlerini sürdüren jandarma, alana sivil savunma personeli dışında kimsenin girmesine izin vermiyor. Bu arada, kömür üretim sahasındaki şevlerde gece 2 küçük çaplı heyelan daha yaşandığı bildirildi. -OLAY- Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür temin edilen ve Park Teknik Şirketi tarafından işletilen Çöllolar açık kömür üretim sahasında, 10 Şubatta heyelan meydana gelmiş, olayda 7 kişi hafif yaralanmış ve 10 kişi kaybolmuştu. Heyelan sonrasında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında kaybolan kişilerden dozer operatörü Ruşen Demir'in cesedine ulaşılmıştı. Aynı kömür üretim sahasında 6 Şubat'ta yaşanan heyelanda da 1 işçi ölmüş, 10 işçi yaralanmıştı.