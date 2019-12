Heyecanla beklenen “Filmekimi” başladı

T24- İKSV tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Film ekimi 8 Ekim günü başladı.





Geçtiğimiz sekiz yıl boyunca Emek Sinema’sında gösterimleri yapılan “Filmekimi” bu yıl Atlas, Beyoğlu ve Cinebonus Maçka G-Mall Sinemalarında izleyiciler ile buluşacak.



14 Ekim tarihine kadar sürecek etkinliğin birçok gösteriminde biletler çoktan tükendi.





Filmekimi gösterim saatleri: 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30.



Filmekimi programındaki filmler ise şöyle:



BAŞKA BİR YERDE / SOMEWHERE / Sofia Coppola





Ünlü Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola’nın kızı Sofia Coppola’nın geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan kazanan son filmi Başka Bir Yerde, Filmekimi’nde gösterilecek. Sofia Coppola’nın çocukluk anılarından esinlendiği filmin başrolünde Blade filminin kötü vampiri Stephen Dorff yer alıyor. Dorff’un canlandırdığı Hollywood yıldızı Johnnie Marco karakteri, 11 yaşındaki kızı Cleo’nun beklenmedik ziyaretiyle alt üst oluyor. Cleo’yu Dakota Fanning’in kız kardeşi Elle Fanning canlandırıyor. Amerika’dan önce gösterime giren filmin hem senaryosunu yazan hem de yöneten Sofia Coppola, 2004 yılında yazıp yönettiği Lost in Translation filmiyle de En İyi Senaryo dalında Oscar kazanmıştı.







AMCAM ÖNCEKİ HAYATLARINI HATIRLIYOR / UNCLE BOONME WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES / Apichatpong Weerasethakul







Mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan, Festival seyircilerinin Tropikal Hastalık filmiyle tanıdığı, İstanbul Bienali’ne de katılan Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul’un son filmi de Filmekimi programında. Altın Palmiye kazanan ilk Tayland filmi olan Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor metafizik konuların yanı sıra animizm ve reenkarnasyona da göndermeler yapsa da aslen şefkat hakkında… Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı Tim Burton’a göre film “güzel, tuhaf bir rüya gibi”…







İNSANLAR VE TANRILAR / OF GODS AND MEN / Xavier Beauvois







Bu yıl Cannes’da Büyük Ödül’ü kazanan Fransız yönetmen Xavier Beauvois’nın son filmi İnsanlar ve Tanrılar inanç ve fanatizm hakkında ağırbaşlı bir başyapıt. Gerçek olaylardan esinlenen film, 1990’larda Mağrip’te, dağların tepesinde bir manastırda, Müslüman köylülerle yan yana huzur içinde yaşamlarını sürdüren sekiz Fransız keşişin hikâyesini anlatıyor.





TURNE / TOURNÉE / Mathieu Amalric





Mayıs’ta yapılan Cannes Film Festivali’nde hem En İyi Yönetmen hem de FIPRESCI Ödülü kazanan Turne, Fransız oyuncu Mathieu Amalric’in yönettiği ilk film. Fransız romancı Colette’in hatıralarından esinlenerek yönettiği ilk filminde Amalric filmin başrolünü de üstlenerek Fransız bir TV yapımcısını canlandırıyor. Joachim, Amerika’da yeni bir hayata başlamak uğruna her şeyi ardında bırakmıştır; yıllar sonra ülkesine döner ve bürlesk striptizcilerle birlikte turneye çıkar… Mathieu Amalric daha önce Dalgıç ve Kelebek, Yabani Otlar, James Bond Quantum of Solace filmlerinde de rol almıştı.



NEW YORK, I LOVE YOU







Tıpkı Paris, Seni Seviyorum gibi New York, I Love You da bir şehrin nasıl bir aşk mektubuna dönüşebileceğini anlatıyor. Bu kez mekân New York... İnanılmaz bir yönetmen ve oyuncu kadrosu barındıran film, günümüzün en yaratıcı on bir sinemacısının kamerasından hiçbir zaman uyumayan, aklından aşkı hiç çıkarmayan New York kentinde apansız, şaşırtıcı, heyecan verici, seksi, eğlenceli, insanları birbirine bağlayan tutkular ve aşk öykülerini anlatıyor. Aralarında Fatih Akın, Yvan Attal, Mira Nair, Allen Hughes ve Natalie Portman’ın da yer aldığı on bir yönetmenin çektiği kısa filmlerin oyuncu kadrosunda Shia Laboeuf, Uğur Yücel, Robin Wright Penn, Orlando Bloom, Ethan Hawke, John Hurt, Irfan Khan ve Christina Ricci gibi önemli isimler bulunuyor.



BENİM GÜZEL OĞLUM, NE YAPTIN SEN? / MY SON, MY SON, WHAT HAVE YE DONE / Werner Herzog







Bir diğer efsane yönetmen, Werner Herzog 29. İstanbul Film Festivali’nde gösterilen, başrolünde Nicholas Cage’i oynattığı Bad Lieutenant / Kötü Polis’in ardından yine bir polisiyeyle karşımıza geliyor. Gerçek bir katilin öyküsünden esinlenen, gerçeküstü, teatral ve tuhafın sınırlarında dolaşan Benim Güzel Oğlum Ne Yaptın Sen?, yönetmeni Herzog’un sözleriyle “kan ve testerenin görünmediği, ama acayip, adsız bir korkuyu içinize salan bir korku filmi”. David Lynch’in yapımcılığını üstlendiği film, Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarıştı.







TEHLİKELİ YOL / ROUTE IRISH / Ken Loach





Saygın İngiliz yönetmenlerden Ken Loach’un Cannes Film Festivali’nde son anda Altın Palmiye yarışmasına eklenen filmi Tehlikeli Yol Filmekimi’nin merakla beklenen gala filmlerinden. İki eski askerin Irak’ta özel güvenlik şirketi elemanı olmalarıyla bu ülkede perde arkasında yaşanan uluslararası yolsuzlukları ve skandalları ele alan filmin senaristi ise Ken Loach’la uzun yıllardır birlikte çalışan yakın dostu Paul Laverty.



ASLI GİBİDİR / CERTIFIED COPY / Abbas Kiarostami





İran Yeni Dalgası’nın önde gelen isimlerinden Abbas Kiarostami, kendi yaşam öyküsünden esinlendiği sıra dışı filminde Juliette Binoche’un karşısında İngiliz bariton William Shimell’ı oynatarak nesnelerin veya kişilerin gerçekliğini sorguluyor. İngiliz bir yazarla Fransa’dan gelen bir sanat galerisi sahibini izleyen filmin fonunda Toskana ve aşk var. Juliette Binoche bu filmdeki performansıyla Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.





CARLOS / Olivier Assayas





Olivier Assayas’ın Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapılan filmi Carlos, tarihin ve kendi deliliğinin peşi sıra giden uluslararası bir teröristin öyküsünü anlatıyor. Venezüella’da bir eylemciyken yolun sonunda, Sudan’da Fransız polisine teslim edilişine Çakal Carlos, benzerine zor rastlanır bir karakter: Soğuk savaş günlerinin meşum teröristi, 1970’lerle 80’lerin uluslararası terörizm ağının neredeyse merkezi, bir çağdaş zaman efsanesi.





SOSYALİZM / FILM SOCIALISME / Jean-Luc Godard







Oscar komitesinin Onur Oscar’ı ile ödüllendirmeye karar verdiği efsane Fransız yönetmen Jean-Luc Godard’ın son şaheseri Sosyalizm, “fikirler bizi ayırır, hayaller birleştirir” aforizmasından yola çıkıyor. Ünlü Fransız filozof Alain Badiou ve efsane şarkıcı Patti Smith, üç bölümden oluşan bu senfonin bir parçası.



MONTPENSIER PRENSESİ / THE PRINCESS OF MONTPENSIER / Bertrand Tavernier







Fransa’nın en saygın yönetmenlerinden Bertrand Tavernier, 2009’da İstanbul Film Festivali’nde gösterilen Sislerin İçinden’in ardından bu “romantik gerilimle” yine kostümlü dönem filmlerine dönüş yapıyor. Madame de la Fayette’in 17. yüzyılda yazdığı romandan uyarlanan film, Katoliklerle Protestanlar arasında süregiden dinler savaşı sırasında geçen karmaşık bir aşk öyküsünü anlatıyor.



ATEŞLE OYNAYAN KIZ / THE GIRL WHO PLAYED WITH FIRE / Daniel Alfredson







İsveçli gazeteci-yazar Stieg Larsson’un 41 ülkede 21 milyon satarak rekor kıran Millennium dizisinin gizem ve aksiyonu, ikinci filmde de devam ediyor. İsveçli yönetmen Daniel Alfredson Türkçe’ye de aynı adla kazandırılan ikinci kitaptan uyarladığı Ateşle Oynayan Kız’da Noomi Rapace, tıpkı ilk filmdeki gibi yine asosyal, saldırgan, gizemli, dövmeli hacker Lisbeth Salander’i canlandırıyor. Dizinin birinci kitabından uyarlanan Ejderha Dövmeli Kız nisan ayında İstanbul Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşmuştu.





GÜMMM / KABOOM / Gregg Araki







Aşırı stilize bir çağdaş zaman kara film denemesi olan Gümmm, olağanüstü seksi ve güzel, genç bir oyuncu kadrosuyla, çılgınca hareketli, cinsellik dolu bir komedi-gerilim-cinayet filmi… 2010’da Cannes’da ilk kez verilen Eşcinsel Palmiye ödülüne layık görülen filmin kahramanı, 18 yaşındaki “hercinsel” üniversite öğrencisi Smith, kızıl saçlı bir güzelin öldürülmesine ve dünyanın sonunu getirecek bir komploya tanık olur. Gregg Araki’nin rengârenk, ışıl ışıl ve alabildiğine tarz son kült filmi, yönetmenin önceki filmleri Kıyamet Kuşağı ve Duman Altı’yı hedonistik bir zeminde birleştiriyor. Filmde Smith rolündeki Thomas Dekker, Terminator dizisinde genç John Connor’ı canlandırdı.





HIRSIZLAR ŞEHRİ / THE TOWN / Ben Affleck







Toronto Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapılan başarılı oyuncu Ben Affleck’in yönetmenliğini üstlendiği Hırsızlar Şehri, Filmekimi gala filmlerinden. Affleck, aynı zamanda başrolünü de üstlendiği bu kara filmde tıpkı babası gibi hırsızlığı kariyere çeviren Doug MacRay’i canlandırıyor. Filmin diğer oyuncuları ise, Mad Men dizisinden tanıdığımız Jon Hamm, Vicky Cristina Barcelona’nın Vicky’si Rebecca Hall ve Gossip Girl dizisinin güzel oyuncusu Blake Lively. Chuck Hogan'ın romanından beyazperdeye uyarlanan film Affleck’in 2007 yapımı Gone Baby Gone’ın ardından ikinci yönetmenlik denemesi.





HER ŞEY GÜZEL OLACAK / EVERYTHING WILL BE FINE / Christoffer Boe







Reconstruction filmiyle kendine büyük bir hayran kitlesi edinen Danimarkalı yönetmen Christoffer Boe’nin son filmi Her Şey Güzel Olacak yazmayı sürdürdüğü savaş filminin senaryosunu bir türlü bitiremeyen, kendi işiyle takıntılı bir senarist ve yönetmen Falk’un hikâyesi... Boe’nin alıştığımız tarzını sürdüren film, çizgisel olmayan bir anlatı izleyerek Falk’ın arabasıyla Arap asıllı bir adama çarpmasıyla siyasal bir gerilime ve ardından bir trajediye dönen hayatını anlatıyor.





MUTLUYUM, DEVAM ET / HAPPYTHANKYOUMOREPLEASE / Josh Radnor





Sundance’in İzleyici Ödüllü en çok beğenilen filmi, bağımsız romantik komedi Mutluyum, Devam Et’in senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu How I Met Your Mother’da Ted Mosby rolüyle tanıdığımız Josh Radnor. Film, altı New Yorklu’nun aşk, arkadaşlık ve büyüme öykülerini anlatıyor.





NEFES NEFESE / INHALE / Baltasar Kormakur





Festival izleyicilerinin yakından tanıdığı İzlandalı yönetmen Baltasar Kormakur’un son filmi Bir Nefes Uğruna’nın başrollerinde Diane Kruger, Rosanna Arquette ve Vincent Perez gibi yıldız isimler yer alıyor. İzlandalı yönetmenin ilk kez kendi ülkesi dışında çektiği filmi Inhale, Los Angeles ve Meksika’da geçen bir gerilim - aksiyon filmi.



ATEŞLİ ODA / ROOM IN ROME / Julio Medem







Kaotik Ana, Seks ve Lucia, Kutup Çizgisi Aşıkları gibi tartışılan filmlerin yönetmeni Julio Medem, yine bolca tartışılacak bir filmle Filmekimi’nde. Hücre 211 ve Che filmlerinin prodüktörlerinin yapımcılığını üstlendiği filmde yılın en kısa gecesinde, Roma’da bir otel odasında 12 saat boyunca birbirini yakından tanımaya çalışan iki kadının erotik öyküsü anlatılıyor.





MEZARA KADAR / GET LOW / Aaron Schneider





2004 yılında En İyi Kısa Film dalında Oscar ödülünü kazanan tanınmış görüntü yönetmeni Aaron Schneider imzalı Mezara Kadar, 1983 yılında ABD’nin Tennessee eyaletinde gerçekleşen trajikomik bir olayı beyazperdeye taşıyor. Başrollerinde Robert Duvall, Bill Murray ve Sissy Spacek’in yer aldığı komedi-dram Mezara Kadar, yıllarca kasabanın korku kaynağı olan bir adamın kendi cenazesini düzenlemesini ve kasaba ahalisini cenazesine davet etmesini konu ediyor.



AĞAÇ / THE TREE / Julie Bertucelli





Otar Gittiğinden Beri filmiyle büyük ilgi toplayan Julie Bertucelli’nin yazıp yönettiği ikinci filmi olan Ağaç, kocası ölen dört çocuk annesi bir kadın ve ailesinin geçtiği yas sürecini anlatıyor. Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olan bu ilginç dramda evin küçük kızı babasının ruhunun bahçelerindeki ağaçta yaşadığına inanıyor ve zamanla tüm aile ağaçla konuşup ağaçtaki ruha inanmaya başlıyor. Avustralya’da çekilen filmin başrollerinde son dönemde yaptığı işlerle kendinden sürekli bahsettiren başarılı oyuncu-şarkıcı Charlotte Gainsbourg yer alıyor.





AŞKA FIRSAT VER / WITH LOVE… FROM THE AGE OF REASON / Yann Samuell







Cesaretin Var Mı Aşka ve Hırçın Sevgilim’i izleyen bu üçüncü filminde Yann Samuell fantezi ve komedi türlerini pişmanlık teması altında birleştiriyor. Filmde hayatının her noktasına hakim başarılı işkadını Margaret, kırkıncı doğum gününde çocukken kendine yazdığı bir mektup alır ve böylece hayatını gözden geçirmeye başlar. Marton Csokas, Michel Duchaussoy, Jonathan Zaccaï ve Sophie Marceau gibi önemli oyuncular da filmin kadrosunda yer alıyor.





CHATROOM / Hideo Nakata







Halka, Halka 2 ve Karanlık Sular gibi korku şaheserlerinin yönetmeni Hideo Nakata’dan bu kez sanal dünyanın korkularına ve endişelerine dair, interneti canlı, yaşayan bir mekânlar dizisi olarak hayal eden bir psikolojik gerilim filmi geliyor. Steve McQueen’in Açlık filminin de senaryosunu yazan Enda Walsh’ın bir oyunundan uyarlanan film, karizmatik William’ın açtığı bir sohbet odasında buluşan bir grup genci izliyor. Başroldeki kötü ruhlu genç William’ı Nowhere Boy filminde John Lennon’ı canlandıran Aaron Johnson oynuyor. Chatroom ilk kez mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu.





SİHİRBAZ / THE ILLUSIONIST / Sylvain Chomet







Efsanevi Fransız mim ustası, yönetmen ve oyuncu Jacques Tati, ölümünden yıllar sonra beyazperdede bu kez çizgi-film haliyle yeniden can buluyor. Belleville’de Randevu filminin yönetmeni Sylvain Chomet’nin uyarladığı ve Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyeri yapılan Sihirbaz, Tati’nin 1956’da büyük kızına bir mektup formunda yazdığı, çekilmemiş bir senaryosundan esinlenerek sinemaya kazandırılan bir canlandırma film.







MAMUT / MAMMUTH / Benoît Delépine & Gustave Kervern







Komik olduğu kadar absürd durumların art arda sıralandığı eğlenceli yol filmi Mamut, 70’lerin ruhunu Gérard Depardieu, Yolande Moreau ve Isabelle Adjani gibi yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuyla büyük ekrana taşıyor. Filmin yönetmenliğini Benoît Delépine ve Gustave Kervern üstleniyor.





JACK’İN KAYIK GEZİNTİSİ / JACK GOES BOATING / Philip Seymour Hoffman





Oscarlı oyuncudan alışılmadık tarzda bir romantik komedi-dram… Philip Seymour Hoffman’ın ilk yönetmenlik denemesi Jack’in Kayık Gezintisi New York sokaklarında aşkı ve kendilerini arayan iki çiftin ihanet ve dostlukla örülü öyküsünü anlatıyor. Bir tiyatro oyunundan uyarlanan filmin başrolünde, sahnede de olduğu gibi limuzin şoförü Jack rolünde Hoffman’ın kendisi yer alıyor.



DEVRİM! / REVOLUCION





Meksika devriminin 100. yılında, uluslararası alanda tanınan on Meksikalı yönetmen, ülkelerini sonsuza dek değiştiren bu toplumsal hareketi kendi bakış açılarıyla Devrim!’de anlatıyor. Meksika sinemasının kendi ülkesine bir saygı duruşu niteliğini taşıyan günümüz Meksika’sından benzersiz, renkli manzaralar sunan Devrim!, prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yaptı. Filmin yönetmenleri ise ünlü oyuncu Gael Garcia Bernal, Mariana Chenillo, Ördek Mevsimi ve Tahoe Gölü’yle tanıdığımız Fernando Eimbcke, Kan ve Piçler filmleriyle tartışmalar yaratan Amat Escalante, Gael Garcia Bernal’in ortağı oyuncu Diego Luna, Gerardo Naranjo, Rodrigo Garcia, Rodrigo Plá, Japonya, Cennette Savaş ve Sessiz Işık filmleri festivalde gösterilen Carlos Reygadas ve Patricia Riggen.





DUYARLI EVLAT - FRANKENSTEIN PROJESİ / TENDER SON - THE FRANKENSTEIN PROJECT / Kornél Mundruczó





Bu yıl Saraybosna Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Duyarlı Evlat – Frankenstein Projesi, bir baba ile oğlunun acıklı hikayesi. Yetimhanede büyüyen ve 17 yaşında oyuncu olmak için seçmelere katılan bir çocuk tesadüfen babasıyla karşılaşır. Babası bu filmin yönetmenidir ve başrol oyuncusunu bulduğu için memnundur. Ancak deneme çekimi tam bir felaketle sonuçlanır. Genç Macar yönetmen Kornél Mundruczó filmde de yönetmen karakterinde oynuyor. Gotik bir klasiğin çağdaş bir yorumu…







ANNEME DOKUNMA! / CYRUS / Jay Duplass & Mark Duplass







Ultra düşük bütçeli yapımlarla tanınan yeni bağımsız Amerikan sinema hareketi mumblecore kurucuları Duplass kardeşlerin yeni filmi Cyrus, kimi zaman kapkara, kimi zaman dokunaklı bir komedi. Karısından yeni boşanmış, neredeyse hayat boyu kaybeden bir adam, bir partide tanıştığı hoş ve seksi bir kadın ve kadının 21 yaşındaki filme de adını veren oğlu Cyrus’un arasındaki alışılmadık aşk üçgenini anlatan film, aynı zamanda kahkahalar attıran, ürpertici bir savaş dansı…





HIRSIZ / THE ROBBER / Benjamin Heisenberg







Benjamin Heisenberg’in yönettiği Hırsız, mükemmel bir maratoncu, aynı zamanda profesyonel bir banka hırsızı olan Johan Rettenberger’in Avusturya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir insan avından kaçış hikâyesini anlatıyor. 2010 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı için yarışan Hırsız, 2010 Diagonale’de En İyi Avusturyalı Erkek Oyuncu ve En İyi Avusturyalı Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü.





ŞEYTANI GÖRDÜM / I SAW THE DEVIL / Kim Ji-Woon







Karanlık Sırlar filminin yönetmeni Kim Ji-Woon’un yeni filmi, Kore’de daha önce benzeri görülmemiş bir yaş sınırlamasıyla neredeyse yasaklanan Şeytanı Gördüm, zevk için öldüren tehlikeli bir psikopatla üst düzey bir gizli ajan arasındaki kedi-fare oyununu izleyen bir intikam filmi. Başrolünü İhtiyar Delikanlı’nın kahramanı Choi Min-sik’in paylaştığı, şiddet düzeyi çok yüksek bu müthiş gerilim, Eylül başında yapılan Toronto Film Festivali’nde izleyiciyle buluştu.





GÜZEL BİR HAYAT DÜŞLERKEN / CIRKUS COLUMBIA / Danis Tanovic







Dünya prömiyeri Eylül başında Toronto Film Festivali’nde yapılan Bosnalı Danis Tanovic’in yönetmenliğindeki Güzel Bir Hayat Düşlerken, bir yüzyıl sona erirken, Balkanlar’da yeni bir dönemin başladığı günlerde geçen romantik olduğu kadar trajik bir aşk öyküsü anlatıyor. Danis Tanovic 2002 yılında No Man’s Land ile Yabancı En İyi Film Oscar’ına layık görülmüştü.