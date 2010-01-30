T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Heyecan hayal kırıklığına dönüştü!'

Doğu ve Güneydoğu'daki valiler Atalay'ı uyardı: Demokratik açılımın bölge halkında yarattığı büyük beklenti yerini hayal kırıklığına bı

30 Ocak 2010 02:00

Doğu ve Güneydoğu'daki valiler İçişlerı Bakanı Atalay'ı uyardı: Demokratik açılımın bölge halkında yarattığı büyük beklenti yerini hayal kırıklığına bıraktı.

Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan valiler, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a ‘açılım uyarısı’ yaptı. Hükümetin ‘Demokratik açılım’ girişiminin bölgede ‘beklenti ve heyecanı zirveye çıkardığı’nı belirten valiler, pakette neler olacağının kamuoyuna açıklanmasının ardından, ciddi  ‘hayal kırıklığı’ yaşandığını söyledi. Valiler, vatandaşların hükümetten ‘daha somut adımlar’ beklediklerinin altını çizdi.

İçişleri Bakanı Atalay, geçen çarşamba ‘Valiler Toplantısı’ için Ankara’ya gelen 81 ilin valisi ile yaptığı toplantının ardından Doğu ve Düneydoğu Anadolu’daki illerin valileriyle özel bir toplantıda bir araya geldi. 22 valinin katıldığı toplantıda valiler Atalay’a Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçen mart yaptığı, “Kürt sorununun çözümü için iyi şeyler olacak” açıklamasının ardından iktidarın başlattığı ‘açılım’ sürecinin beklenti ve heyecanı zirveye taşıdığını dile getirdi. Valiler, şu görüşleri aktardı:

“Hükümetin açılımla ilgili çıkışı iddialı oldu. Vatandaş fazla umutlandı. Beklenti ve heyecan, açılımla ilgili ayrıntıların açıklanmasıyla birlikte yerini hayal kırıklığına bıraktı. Artık halkta heyecan yok gibi. Çünkü açılıma çok umut bağlanmıştı. Şimdi bölgede provokasyonlara açık bir ortam var. Bu ortamı PKK kendi lehine kullanıyor. Yıllardır bölge insanı terörden çok çektiği için, doğal olarak sabırsız. Yılların biriktirdiği sorunların bir anda çözülmeyeceğinin farkındayız. Ancak bunu vatandaşlara anlatmakta zorluk çekiyoruz. Vatandaşlar devletten yaşam koşullarını  değiştirecek  somut adımlar bekliyor. Bölge halkı  abartılı güvenlik önlemlerinden bıkmış durumda. Ortalama vatandaşın sorunu aş ve iş. Ekonomik sorunların çözülmesi, hem vatandaşın geleceğe umutla bakmasına neden olacak, hem de terörün beslendiği en önemli dayanaklardan biri elinden alınmış olacak. Devamında atılacak adımlarla sorunun çözülmesinde önemli mesafe alınmış olur. ABD’nin Irak’tan çekilmesi sonrsı terörün zayıflatılması kritik önemde.”
Bakanı Atalay ise valilere “Biraz daha bekleyin. İnşallah iyi şeyler olacak” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24