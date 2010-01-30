'Heyecan hayal kırıklığına dönüştü!'

Doğu ve Güneydoğu'daki valiler İçişlerı Bakanı Atalay'ı uyardı: Demokratik açılımın bölge halkında yarattığı büyük beklenti yerini hayal kırıklığına bıraktı.



Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan valiler, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a ‘açılım uyarısı’ yaptı. Hükümetin ‘Demokratik açılım’ girişiminin bölgede ‘beklenti ve heyecanı zirveye çıkardığı’nı belirten valiler, pakette neler olacağının kamuoyuna açıklanmasının ardından, ciddi ‘hayal kırıklığı’ yaşandığını söyledi. Valiler, vatandaşların hükümetten ‘daha somut adımlar’ beklediklerinin altını çizdi.



İçişleri Bakanı Atalay, geçen çarşamba ‘Valiler Toplantısı’ için Ankara’ya gelen 81 ilin valisi ile yaptığı toplantının ardından Doğu ve Düneydoğu Anadolu’daki illerin valileriyle özel bir toplantıda bir araya geldi. 22 valinin katıldığı toplantıda valiler Atalay’a Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün geçen mart yaptığı, “Kürt sorununun çözümü için iyi şeyler olacak” açıklamasının ardından iktidarın başlattığı ‘açılım’ sürecinin beklenti ve heyecanı zirveye taşıdığını dile getirdi. Valiler, şu görüşleri aktardı:



“Hükümetin açılımla ilgili çıkışı iddialı oldu. Vatandaş fazla umutlandı. Beklenti ve heyecan, açılımla ilgili ayrıntıların açıklanmasıyla birlikte yerini hayal kırıklığına bıraktı. Artık halkta heyecan yok gibi. Çünkü açılıma çok umut bağlanmıştı. Şimdi bölgede provokasyonlara açık bir ortam var. Bu ortamı PKK kendi lehine kullanıyor. Yıllardır bölge insanı terörden çok çektiği için, doğal olarak sabırsız. Yılların biriktirdiği sorunların bir anda çözülmeyeceğinin farkındayız. Ancak bunu vatandaşlara anlatmakta zorluk çekiyoruz. Vatandaşlar devletten yaşam koşullarını değiştirecek somut adımlar bekliyor. Bölge halkı abartılı güvenlik önlemlerinden bıkmış durumda. Ortalama vatandaşın sorunu aş ve iş. Ekonomik sorunların çözülmesi, hem vatandaşın geleceğe umutla bakmasına neden olacak, hem de terörün beslendiği en önemli dayanaklardan biri elinden alınmış olacak. Devamında atılacak adımlarla sorunun çözülmesinde önemli mesafe alınmış olur. ABD’nin Irak’tan çekilmesi sonrsı terörün zayıflatılması kritik önemde.”

Bakanı Atalay ise valilere “Biraz daha bekleyin. İnşallah iyi şeyler olacak” dedi.



