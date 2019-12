Heyecan başlıyor!..

GM'lerin yeni sezon tahminleri GM'lerin yeni sezon tahminleri

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de yeni sezon bu gece oynanacak Chicago Bulls-Milwaukee Bucks, Boston Celtics-Cleveland Cavaliers ve Portland-Los Angeles Lakers maçlarıyla başlıyor.Basketbolseverler Chicago-Milwaukee maçını saat 02.30'dan itibaren NBA TV'den canlı olarak izleyebilecekler. NBA heyecanı sezon boyunca NTV Spor, NTV ve NBA TV ekranlarında olacak.Yeni sezonda şampiyonluğun en önemli adaylarından biri geçen yılın finalisti Los Angeles Lakers. Final serisinde Boston Celtics'in sertliğiyle başa çıkamayan Lakers, genç pivot Andrew Bynum'ın sahalara dönüşüyle takımdaki en önemli eksikliği kapattığına inanıyor. Ancak son iki sezondur sakatlıklarlarla boğuşan Bynum'ın, 82 maçlık yorucu maratonun tamamında forma giyip giyemeyeceği yine soru işareti.Lakers ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı yine Boston Celtıcs olacak. Kadrosunda Kevin Garnett, Ray Allen ve Paul Pierce gibi üç süper yıldızı bulunduran Celtics, buna karşın play-off'larda hem savunması hem de kritik anlarda attığı sayılarla takıma büyük katkı sağlayan James Posey'i, New Orleans Hornets'e kaptırdı. Celtics'in ünvanını koruması için her geçen gün oyununu geliştiren genç oyun kurucu Rajon Rondo ve yedek oyuncular Leon Powe ile Glen Davis'e büyük iş düşecek.oston ile birlikte süper yıldız Lebron James'in liderliğindeki Cleveland Cavaliers, istikrarlı kadrosuyla son altı sezondur konferans finali oynayan Detroit Pıstons ve yaz döneminde Elton Brand'i alarak en büyük eksiğini bir süper yıldız ile kapatan Philadelphia final bileti için mücadele edecek.Batı Konferansı'nda Chris Paul'ün sürüklediği New Orleans Hornets, kadrosuna Ron Artest takviyesi yapan Houston Rockets ve her zaman olduğu gibi San Antonio Spurs, şampiyonluk hedefiyle yola çıkan diğer takımlar. Mehmet Okur'lu Utah Jazz da son iki sezondur play-off'larda gösterdiği başarıyı şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Jazz'da kontrat yıllarında olan Mehmet ve Carlos Boozer, her zamankinden daha iyi oynayacaklarının işaretlerini veriyorlar.Temsilcilerimizden Hidayet Türkoğlu ise geçtiğimiz yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu sıfatıyla üzerinde daha büyük bir baskıyla başlıyor yeni sezona. Genç Magic takımına liderlik yapması istenen Türkoğlu, takımın süper yıldızı Dwight Howard ile birlikte All-Star olmak için çalışacak.Yeni sezonda çaylakların performansı da merakla bekleniyor. Tüm gözler ilk iki sırada draft edilen Derrick Rose ve Michael Beasley'nin üzerinde olacak. Geçen sezon son yılların en büyük pivotu olacağı beklentisiyle Portland tarafından birinci sırada seçildikten sonra geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle hiç forma giyemeyen Greg Oden da, bu sezon kendisini göstermeye çalışacak.NBA'de normal sezonun ilk iki günlük maç programı şöyle:Salı:Cleveland Cavaliers - Boston CelticsMilwaukee Bucks - Chicago BullsPortland Trail Blazers - LA LakersÇarşamba:Atlanta Hawks - Orlando MagicToronto Raptors - Philadelphia 76ersNew Jersey Nets - Washington WizardsMiami Heat - New York KnicksIndiana Pacers - Detroit PistonsSacramento Kings - Minnesota TimberwolvesMilwaukee Bucks - Oklahama CityPhoenix Suns - San Antonio SpursMemphis Grizzlies - Houston RocketsDenver Nuggets - Utah JazzNew Orleans - Golden State WarriorsLA Lakers - LA Clippers.