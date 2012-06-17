Heybeliada'da yangın çıktı, alevler tarihi manastırın bahçesine ulaştı

Heybeliada'da çamlık alanda çıkan yangına kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale edildi. Alevler tarihi manastırın bahçesine kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri saat 17.00 itibari ile yangını kontrol altına aldı.

Heybeliada'nın At Ahırları mevkiinin üst bölümünde kalan çamlık alanda, saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Adalar itfaiyesi ekipleri müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 yangın söndürme uçağı ile bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye ulaştı.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı itfaiye grupları da yangına müdahale amacıyla denizden bölgeye geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına güçlükle müdahale edildi ancak saat 17.00 itibari ile yangın kontrol altına alındı.

Yangına piknikçiler mi neden oldu?

3.5 hektarlık alanı yok eden yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu NTV'ye konuştu

"Büyük ihtimalle insan hatası. Piknikçilerin yaktığı ateş, sönmemiş bir izmarit ya da kontrolsüz şekilde çevreye atılan cam şişelerden kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyoruz.

3 hektarlık alan yandı ve burası fıstık çamlarıyla kaplıydı. 1997 yılında geniş çaplı yangın çıkmış ve gönüllü grupların da yardımıyla burası ağaçlandırılmıştı. Şimdi o gönüllülerin üzüntüsünü görmek çok acı verici. Şu an itfaiye ve gönüllüler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz mevsiminde adaların gerçeği bu. Doğal, tarihi ve kültütrel zenginliği nedeniyle adalar insanların ilgisini çekiyor ve hafta sonları yüzbinleri bulan ziyaretçiler oluyor. Bu insanlar dikkat etmeli. Bizim bu noktada sıkıntımız var ve kontrolü çok zor. Alınabilecek tedbirleri görüşüyoruz ve ormanlık alanlarda pikniği tamamen yasaklama çalışmaları yapılmalı."