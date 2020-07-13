Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı

İstanbul Heybeliada'da'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Heybeliada'da dün çıkan orman yangını sonrası bir plaj çalışanının polise verdiği eşkâl doğrultusunda gözaltına alınan Sedat D. adliyeye sevk edildi. Sedat D. polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He he ben çıkardım" yanıtını verdi.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında plajda çalışan kişiler, yangından hemen sonra elinde bidonla koşan bir kişiyi gördüklerini söyleyerek şüphelinin eşkâlini polise verdi.

Olay yerinde bulunan ekibin telsizden eşkal bilgilerini geçmesi üzerine şüpheli Sedat D. yangın söndürme işlemi tamamlanmadan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu belirtildi. Sedat D.'nin geçtiğimiz nisan ayında Beyoğlu ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı ve daha sonra orayı yaktığı, bir ay önce de cezaevinden çıktığı kaydedildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan Sedat D., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna ise "He he ben çıkardım" demesi dikkat çekti. Sedat D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

Dün Heybeliada’da meydana gelen orman yangına havadan ve karadan müdahale edilmiş, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Yangının çıktığı saatlerde Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Acil' diyerek “Bir haftada 3. yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin" açıklamasını yapmıştı.

İstanbul Valiliği de yangının iki farklı noktada çıktığını açıklamıştı.