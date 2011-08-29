T24

'Çabalama Şahan'



Ahmet Hakan, köşe yazısında komedyen Şahan Gökbakar şu sözlerle eleştirdi:Hey genç adam!Sen ‘Recep İvedik’ tarzı filmlerin komiğisin.En fazla durum komiği yani...Ya da şöyle söyleyeyim:Odunsu bir mizah seninki...Anında laf çakmak, ince espri yapmak, lafın altında kalmamak gibi hasletlerin yok.O halde ne diye Cem Yılmaz’la boy ölçüşmeye kalkarsın ki?Twitter’da Cem Yılmaz’ın yaptığı espriyi sürdürme gayretleri, acıklı güldürme çabası içine girmeler falan...Neden başarılı olduğun alanla iktifa etmeyip ille de kesin mağlubiyete uğrayacağın alanlara heves edersin ki?"Gökbakar, Twitter sayfasında Hakan'a ağır ifadelerle yüklendi.Hey sakallı cahil Ahmet! Kanal 7 Haber muhabiri çakma entel ahmet. O küçümsediğin durum komedisi mizahın en temelidir be. Sinema onla başlarChaplin'den tut, Peter Sellers'a, Funes'den tut, Benny Hill'e, Kemal Sunal'dan tut, Şener Şen'e herkes durum komedisinde usta olduğu için sevilir.Ama senin içinde bulunduğun durumun komedisi gayet trajik kabul ediyorum. Yazmadan önce ellerini yıkaman temennisiyle...Elinde kalem olan, saygısızca sana saldıracak. Sen susacan neden? Efendisin sana, yakışmaz! Yok yaaaa.Recep İvedik'i hakir görerek kendine entel gömlegi giyenler, keşke Recep İvedik kadar karakterli ve delikanli olabilseniz. Kurban olun Rİ'e.