T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Hey sakallı cahil Ahmet'

Komedyen Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısına twitter'dan ağır bir yanıt verdi...

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Komedyen Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısına twitter'dan ağır bir yanıt verdi... 



Ahmet Hakan, köşe yazısında komedyen Şahan Gökbakar şu sözlerle eleştirdi:


'Çabalama Şahan'

Hey genç adam!
Sen ‘Recep İvedik’ tarzı filmlerin komiğisin.
En fazla durum komiği yani...
Ya da şöyle söyleyeyim:
Odunsu bir mizah seninki...
Anında laf çakmak, ince espri yapmak, lafın altında kalmamak gibi hasletlerin yok.
O halde ne diye Cem Yılmaz’la boy ölçüşmeye kalkarsın ki?
Twitter’da Cem Yılmaz’ın yaptığı espriyi sürdürme gayretleri, acıklı güldürme çabası içine girmeler falan...
Neden başarılı olduğun alanla iktifa etmeyip ille de kesin mağlubiyete uğrayacağın alanlara heves edersin ki?"

Gökbakar, Twitter sayfasında Hakan'a ağır ifadelerle yüklendi.

İşte Şahan'ın "Tweet"leri:

Hey sakallı cahil Ahmet! Kanal 7 Haber muhabiri çakma entel ahmet. O küçümsediğin durum komedisi mizahın en temelidir be. Sinema onla başlar

Chaplin'den tut, Peter Sellers'a, Funes'den tut, Benny Hill'e, Kemal Sunal'dan tut, Şener Şen'e herkes durum komedisinde usta olduğu için sevilir.

Ama senin içinde bulunduğun durumun komedisi gayet trajik kabul ediyorum. Yazmadan önce ellerini yıkaman temennisiyle...

Elinde kalem olan, saygısızca sana saldıracak. Sen susacan neden? Efendisin sana, yakışmaz! Yok yaaaa.

Recep İvedik'i hakir görerek kendine entel gömlegi giyenler, keşke Recep İvedik kadar karakterli ve delikanli olabilseniz. Kurban olun Rİ'e.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24