Hewlett-Packard'dan 55 milyar dolar tazminat

T24- Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Hewlett Packard'ın (HP) bazı bilgisayar şirketlerine, Amerikan hükümetine ürünlerini tavsiye etmesi için rüşvet niteliğinde para ödediğini savunmaktaydı.



55 milyon dolarlık tazminatın, şimdiye kadar Amerikan Adalet Bakanlığının uzlaşma yoluyla kazandığı en büyük meblağlardan biri olduğu belirtiliyor.



Bakanlık, açıklamasında, "bu davanın, rüşvetle Amerikan hükümetinin alımlarını lekelemeye çalışanlara izin verilmeyeceğini gösterdiğini" kaydetti.



Amerikan Adalet Bakanlığının bir sözcüsü, "İhaleye giren şirketlerin Federal kurumlarla iş yaptıklarında âdil hareket etmeleri gerekiyor." dedi.



Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin başlıca malzeme ve teçhizat dairesi olan GSA, 2002 yılında Hewlett-Packard ile anlaşma imzalamıştı.



Amerikan bilgisayar devi HP ile ilgili ilk suçlamalar, 2004 yılında iki şahsın açtığı davada ortaya ortaya atılmıştı.



Hewlett-Packard ile Adalet Bakanlığı arasında varılan uzlaşma ayrıca, 2002 yılındaki bilgisayar ve yazılım ihalesinde, HP'nin malzeme ve teçhizat dairesi GSA'ya eksik bilgi vermesi dolayısıyla hatalı fiyatlandırma olduğu suçlamalarını da çözüme kavuşturmuş oluyor.