Hewitt çöktü!



Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık tek erkekler 1. tur mücadelesi müthiş bir maça sahne oldu.



Şilili raket Fernando Gonzalez çok zorlandığı mücadelede, Avustralyalı tenisçi Lleyton Hewitt'i 5 set sonunda 5-7, 6-2, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek, ikinci tura yükseldi.



3 saat 7 dakika süren maçta ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanamayan Lleyton Hewitt, seyircisi önünde ilk turda elenerek, hayal kırıklığı yarattı. Gonzalez ise maçı 12 ace ve 67 winner ile tamamladı.



Gonzalez ikinci turda Guillermo Canas - Dieter Kindlmann maçının galibi ile oynayacak.



Avustralya Açık tek erkekler 1. turda tamamlanan maçlar:



Roger Federer (2) - Andreas Seppi 6-1 7-6 (7-4) 7-5

Novak Djokovic (3) - Andrea Stoppini 6-2 6-3 7-5

Andy Murray (4) - Andrei Pavel 6-2 3-1 Pavel çekildi

Gilles Simon (6) - Pablo Andujar 6-4 6-1 6-1

Andy Roddick (7) - Bjorn Rehnquist 6-0 6-2 6-2

Juan Martin Del Potro (8) - Mischa Zverev 6-3 6-4 6-2

David Nalbandian (10) - Marc Gicquel 6-1 4-6 6-2 6-3

David Ferrer (11) - Denis Gremelmayr 6-1 6-7 (6-8) 6-1 6-7 (4-7) 6-4

Gael Monfils (12) - Martin Vassalo Arguello 6-1 6-3 7-5

Fernando Gonzalez (13) - Lleyton Hewitt 5-7 6-2 6-2 3-6 6-3

Stanislas Wawrinka (15) - Ivo Minar 6-1 2-6 7-5 7-6 (11-9)

Robin Soderling (16) - Robert Kendrick 5-7 6-4 6-4 7-5

Nicolas Almagro (17) - Nicolas Massu 6-4 6-4 3-6 5-7 6-3

Igor Andreev (18) - Peter Polansky 5-7 3-6 6-4 6-3 6-4

Marin Cilic (19) - Kevin Anderson 6-3 6-2 6-7 (4-7) 6-3

Tomas Berdych (20) - Robby Ginepri 6-4 6-4 6-3

Tommy Robredo (21) - Bobby Reynolds 6-2 7-5 6-1

Mardy Fish (23) - Samuel Groth 6-7 (3-7) 6-4 7-5 6-0

Richard Gasquet (24) - Diego Junqueira 6-7 (5-7) 7-6 (7-3) 6-3 6-4

Ivo Karlovic (25) - Daniel Gimeno-Traver 6-3 6-4 6-4

Marat Safin (26) - Ivan Navarro Pastor 6-3 6-3 6-4

Gilles Muller - Feliciano Lopez (27) 6-3 7-6 (7-5) 4-6 4-6 16-14

Paul-Henri Mathieu (28) - Jarkko Nieminen 6-2 4-1 Nieminen çekildi

Dudi Sela - Rainer Schuettler (30) 1-6 6-2 6-4 6-4

Jurgen Melzer (31) - Kei Nishikori 7-5 6-2 6-1

Philipp Kohlschreiber (32) - Sam Querrey 7-6 (8-6) 6-3 6-2

Viktor Troicki - Alberto Martin 6-3 3-6 6-2 6-4

Yen-Hsun Lu - Thomaz Bellucci 6-3 7-5 6-4

Guillermo Garcia-Lopez - Agustin Calleri 3-6 7-6 (7-5) 6-2 6-0

Victor Hanescu - Jan Hernych 3-6 3-6 7-6 (9-7) 7-6 (7-4) 8-6

Simone Bolelli - Kristof Vliegen 7-6 (7-5) 7-6 (7-3) 7-5

Amer Delic - Taylor Dent 6-4 3-6 4-6 6-3 6-4

Janko Tipsarevic - Oscar Hernandez 4-6 6-1 6-3 4-6 6-0

Marcos Baghdatis - Julien Benneteau 6-3 7-6 (7-5) 6-2

Jeremy Chardy - Marcos Daniel 6-4 6-4 6-1

Fabio Fognini - Andrey Golubev 3-6 7-6 (9-7) 6-4 6-2

Brydan Klein - Bjorn Phau 6-4 6-3 4-6 6-3

Chris Guccione - Nicolas Devilder 6-4 6-2 6-4

Ernests Gulbis - Albert Montanes 6-3 6-2 6-3

Denis Istomin - Vincent Spadea 6-2 7-5 6-4

Brian Dabul - Philipp Petzschner 6-1 6-2 6-4

Stefan Koubek - Mikhail Youzhny 6-3 6-2 6-2

Florian Mayer - Lamine Ouahab 6-2 6-1 6-2

Bernard Tomic - Potito Starace 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-5) 7-6 (8-6)

Evgeny Korolev - Carlos Moya 6-3 6-1 7-6 (9-7)

Mario Ancic - Wayne Odesnik 7-5 6-4 4-6 6-2

Dominik Hrbaty - John Isner 7-6 (7-4) 2-6 6-2 7-5

Marcel Granollers-Pujol - Teimuraz Gabashvili 6-4 7-6 (7-3) 4-6 6-0

Fabrice Santoro - Juan Carlos Ferrero 6-3 6-2 6-7 (5-7) 6-2

Andreas Beck - Colin Ebelthite 7-5 6-1 6-0

Xavier Malisse - Michael Llodra 7-6 (10-8) 6-1 6-1