HES'ten kurtuldu, Milli Park olacak

Malatya'nın Kozluk Çayı üzerine kurulması planlanan Hidro Elektirik Santrali'nin (HES) iptal edilmesinin ardından 40 km'lik alanın "Milli Park" olarak hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunuldu.
Cumhuriyet'ten Selahattin Gökatalay'ın haberine göre, yöredeki sivil inisiyatifle birlikte HES’e karşı büyük mücadeleler yürüten Arapgir Belediye Başkanı AKP’li Haluk Cömertoğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla reddedilen tek projenin Kozluk HES projesi olduğunu söyledi.
HES’in vadi içerinde oluşturacağı tahribat dünyaca ünlü Köhnü üzümünün yok olmasına, yöreye özgü Sarı Balık türünün tükenmesine, yaban keçisi ve çeşitli hayvan türleri ile zengin bitki örtüsünün büyük zarar görmesine yol açacaktı.