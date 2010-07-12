HES'ler Karadeniz'de protesto edildi

T24- Karadeniz İsyandadır Platformu üyeleri, Artvin'in Hopa ilçesinde yaptıkları basın açıklamasıyla, hidroelektrik santrallarını (HES) protesto etti.



Hopa, İnönü Caddesi'nde toplanan platform üyeleri, taşıdıkları çeşitli dövizlerle Hükümet Konağı binasına kadar yürüdüler. Platformun Basın Sözcüsü Deniz Erbak, burada yaptığı açıklamada, artık Karadeniz'den isyan seslerinin yükseldiğini belirterek, ''Karadeniz, sahil yolu ile denizinden koparıldı ve Çernobil ile ölüme terk edildi. Şimdi de HES projeleri ile vadileri ve dereleri şirketlere satılıyor, nükleer santral projeleri ile atık çöplüğüne döndürülmek isteniyor'' dedi.



Erbak, Fındıklı'da vadileri başında nöbet tutanları, Senoz'da taş atan nineleri görmezden gelemeyeceklerini ifade ederek, ''Tüm bunların bilinciyle dünyanın her yerinden yaşama sahip çıkanlar olarak, Karadeniz'e, direnen köylülerin yanına geldik. Karadeniz yaşam yolculuğumuza neden Hopa'da başladık? Çünkü Hopa, tarih boyunca direnişlerin simgesi haline gelmiştir. Bu yüzden yaşam yolculuğumuza Hopa'dan başlamak istedik'' diye konuştu.



Son yıllarda Karadeniz'de planlanan 750'den fazla HES projesine karşı Karadeniz'in diğer bölgelerinin göstermiş olduğu direnişi, gelecek aylarda Hopa'nın da kendi bölgesinde planlanan projeler için göstereceğini vurgulayan Erbak, şöyle devam etti:



''Biliyoruz ki bu uygulamalar devam ederse Karadeniz'de girilmemiş vadi, HES yapılmamış dere kalmayacaktır. Şuanda Hopa'da 2 HES projesinden yalnızca söz ediliyor, ama çok yakında harekete de geçecekler ve işte o zaman, Hopa bu felaketle karşı karşıya kalacaktır. Nasıl ki Karadeniz'in diğer kentleri bir anda onlarca projeyle saldırı altına girdiyse, bu iki proje Hopa'da da onlarcasına dönüşecektir. Bu öngörülür gerçeği görmeliyiz ve şimdi, hemen direnişe geçmeliyiz.''



Erbak, HES'in doğanın tahribatı, toprağın ve suyun şirketlere satılması olduğunu savunarak, şunları kaydetti:



''Karadeniz'in kültürel çeşitliliğinin ve tarihsel mirasının yok edilmesidir. Şirketlerin kar amaçlı yürüttüğü bu yok oluş projeleri, yaşam alanlarımızı geri dönüşü olamayan bir yıkım sürecinin içine sokmuştur. Biliyoruz ki Karadeniz vadileri bir bütündür. Bir vadideki tahribat bütün Karadeniz'i etkiler, bir bölgedeki direniş, başka direnişleri tetikler. Biliyoruz ki Hopa'nın direniş geleneği bu saldırılara da gereken yanıtı verecek ve Karadeniz'in birçok yerinde başlamış olan bu mücadelelerle dayanışmayı yükseltecektir. Bugün direnişin olmadığı Karadeniz vadilerinde ve derelerinde, hukuksal kazanımlar fazla işe yaramayacaktır. Bu yüzden hukuksal kazanımla birlikte, esas olan halkın göstermiş olduğu direnişin kendisidir.''



Platform üyeleri, açıklamanın ardından ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere dağıldılar.