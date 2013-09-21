HES'in sembol eylemcisi Leyla beraat etti

Erzurum'un Tortum İlçesi'nin Ödük Vadisi'nde yaptırılacak hidroelektrik santrallere (HES) karşı düzenlenen eylemlerin sembolü olan Leyla Yalçınkaya, hakkında açılan 'görevi yaptırmama, hakaret ve kasten yaralama' suçlarından beraat etti.

Evlendirilmek istenince evden kaçarak İzmir ’e giden, bir süre önce ailesinin yanına dönen Leyla Yalçınkaya’nın avukatı Ercüment Şenol, "Tortum’da adalet Leyla üzerinden tecelli etti. Verilen kararla Türkiye ’de adil hakim ve savcıların olduğu inancımız yenilendi" dedi.

Ödük Vadisi’ne kurulacak 3 ayrı HES için düzenlenen gösterilerden sonra Tortum İlçe Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini er olarak yapan Abdullah Teke, Cumhuriyet Başsavcılığı ’na verdiği dilekçede, 5 Ağustos 2011 günü Leyla Yalçınkaya’nın attığı taşla yaralandığını iddia etti. Aynı birlikte vatani görevini yapan er Adil Aldemir ise genç kızın kendisine "Şerefsizler" diye hakaret ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Tortum Asliye Ceza Mahkemesinde Leyla Yalçınkaya hakkında ’görevi yaptırmama, hakaret ve kasten yaralama’ suçlamalarıyla iki ayrı dava açıldı. Birleştirilen dosyalarla ilgili savcı, tutuksuz yargılanan Leyla Yalçınkaya hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istedi.

Tutuksuz sanık Leyla Yalçınkaya, Tortum Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına katılmazken, avukatları Eşber Yağmurdereli ve Ercüment Şenol hazır bulundu. Dava sonunda mahkeme, delil yetersizliğinden sanık Leyla Yalçınkaya’nın tüm suçlamalardan beraatine karar verdi.

Leyla Yalçınkaya’nın dava sürecinde psikolojisinin bozulduğunu belirten avukat Ercüment Şenol, "Tortum’da adalet Leyla Yalçınkaya üzerinden tecelli etti. Verilen kararla Türkiye’de adil hakim ve savcıların olduğu inancımız yenilendi. Müvekkilim delil yetersizliğinden beraat etti" diye konuştu.

Avukat Eşber Yağmurdereli ise "Bu tür kararlar umarım ki Türkiye’nin birçok yerinde yapılan HES’lere de örnek teşkil eder. Bu tür kararlarla umarım toplumun vicdanı az da olsa rahatlar" dedi.

Leyla Yalçınkaya, Tortum Sulh Ceza Mahkemesi’nde benzer suçlamalarla ’hakaret’ suçlamasıyla açılan başka bir davadan daha geçen Ocak ayında beraat etmişti.