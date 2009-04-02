Hesaplarına el konulacak

İMKB'de 'silkeleme' operasyonu

Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen yazıda, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün tarihli soruşturma evrakı ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yazılarının soruşturma evrakı ekinde gönderildiği belirtildi.Mahkemece gönderilen bu yazıda, soruşturma evrakında "ek-1" nolu listede yer alan bazı kişilerin ve firmaların belirtilen aracı kurumlardaki hesapları ile "ek-2" nolu listedeki 54 kişinin tüm bankalardaki ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Başkanlığı'na üye tüm aracı kurumlardaki her türlü hesaplarına "el koyma kararının" verilmesinin talep edildiği kaydedildi.Talebi görüşen mahkemenin de "ek-1 nolu listedeki kişi ve firmaların belirtilen aracı kurumlardaki hesaplarına; ek-2 nolu listede adı geçen 54 kişinin de tüm bankalar ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Başkanlığı'na üye tüm aracı kurumlardaki her türlü hesaplarına ilişkin, tüm hesap hareketlerinin incelenerek suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, bu amaçla kurulan örgüte üye olmak ve yardım etmek, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/1-a maddesinin 1, 2 ve 3. bentlerinde yer alan manipülasyon, içerden öğrenenlerin ticari sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek yalan, yanlış mesnetsiz bilgi verme, haber yayma, yorum yapma suçundan elde edilip edilmediğinin araştırılması ile yapılacak inceleme süresince şüpheli kişiler tarafından kullanılıp yönlendirdikleri hesapların el değiştirmesinin önlenebilmesi amacıyla CMK'nın 128. maddesi gereğince gerekli el koyma izninin verilmesini" hükme bağladığı ifade edildi.Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararının, ekli 1 ve 2 nolu listelerle İMKB tarafından gereği için ilgili kurumlara bildirildiği kaydedildi.