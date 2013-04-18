Hesaplar Kadıköy'e kaldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Eskişehirspor ile Fenerbahçe yenişemedi. Erkan Zengin'in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibine Fenerbahçe'den Mehmet Topal yanıt verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Eskişehirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Maçın 13. dakikasında Erkan ile öne geçen Eskişehirspor'a 20'de Mehmet Topal yanıt verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, Recep Niyaz ve Salih Uçan’ın yanı sıra Dirk Kuyt, Joseph Yobo, Moussa Sow, Reto Ziegler, Raul Meireles, Fehmi Mert Günok ve Gökhan Gönül 18 kişilik kadroya alınmazken, Eskişehirspor ise Rodrigo Tello'dan eksik olarak sahaya çıktı.



Karşılaşmanın 13. dakikasında ev sahibi takım öne geçti. Orta alandan gelişen atakta Kamara'nın pasında sol çaprazda topu kontrol eden Necati, ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile beraber yükselen Erkan Zengin'in kafa vuruşunda Eskişehirspor üstünlüğü yakaladı.



Skorda geriye düşen Fenerbahçe, rakip yarı alanda daha çok pozisyon aradı. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde ise Fenerbahçe, skoru Mehmet Topal'la eşitledi. Sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Caner Erkin ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken topu altıpas alanı içerisinde Mehmet Topal kontrol etti. Mehmet'in vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu.



Golden sonra baskasını artıran Fenerbahçe Krasic ile etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Milos Krasic, şutunu gönderdi ancak kaleci Ruud Boffin iyi pozisyon tuttu ve gole izin vermedi.

38. dakikada Eskişehirspor önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Dede, ortasını altıpas alanına doğru gönderdi. Savunmadan seken top Alper'de kaldı. Alper rakibini geçerek topu filelerle buluşturmak istedi ancak topu ayağından açınca savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Eskişehirspor ilk dakikalarda gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Erkan Zengin ortasını ceza sahasına gönderdi. Savunmadan seken top Veysel Sarı'da kaldı. Müsait pozisyonda Veysel'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı son anda uzanarak golü önledi.



Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki topla oynama üstünlüğünü ikinci yarının ilk dakikaları ve ortalarında Eskişehirspor lehine çevirmeyi başarırken, son 10 dakikaya girilirken ev sahibi takım baskısını artırdı. Kontra ataklarla pozisyon arayan Fenerbahçe, 81'de Baroni'yle etkili oldu. Brezilyalı oyuncunun sert vuruşunda kaleci gole izin vermezken, pozisyonun devamındaki Selçuk'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.