Hesaplama Nasıl Yapılır?

1 - 2000 yılı öncesi için aylıkları hesaplama formülü



2000 yılı öncesinde çalışılan sürelere yönelik yaşlılık aylığının hesaplanabilmesi için; SSK yasasında tanımlanan ilgili Gösterge veya Üst Gösterge Tablosu’ndan bulunacak gösterge rakamına, aylık bağlama oranına (ABO) ve katsayıya ihtiyaç vardır.

2000 yılı öncesi aylık = Gösterge Rakamı x Katsayı (31.12.1999 tarihinde geçerli olan Memur Maaş Katsayısı 12000) x ABO



A-Gösterge rakamının tespiti



Yaşlılık aylığının hesabında Gösterge Tablosu ya da Üst Gösterge Tablosu’ndan hangisinin temel alınacağına, sigortalının son10 yıldaki prime esas kazanç ortalamasına göre karar verilir. Son10 yıllık kazanç ortalaması, Üst Gösterge Tablosu’ndaki bir göstergeye karşılık geliyorsa emekli aylığı Üst Gösterge Tablosu’ndan hesaplanır. Şayet 10 yıllık kazanç ortalaması karşılığında Üst Gösterge Tablosu’ndan bir gösterge bulunamıyorsa bu kez son 5 yıllık kazanç ortalamasına göre Gösterge Tablosu’ndan gösterge rakamı tespit edilir.



B- Aylık Bağlama Oranı’nın tespiti



ABO, göstergenin hesaplandığı gösterge tablosuna göre değişmektedir. Gösterge, Üst Gösterge Tablosu’na göre bulunduysa aylık bağlama oranı Üst Gösterge Tablosu’nun her derecesi ve kademesi için değişir. En düşük derece / kademenin (10. derecenin 1. kademesinin) aylık bağlama oranı yüzde 59,9’dur. Yükselen her kademe ve derece için aylık bağlama oranı yüzde 0,1 oranında azalır. Yani 10. derecenin 2. kademesi için ABO yüzde 59,8’dir. En yüksek gösterge olan 1. derecenin 10. kademesinde aylık bağlama oranı ABO yüzde 50’dir.

Şayet gösterge, Gösterge Tablosu’na göre bulunduysa ABO yüzde 60’tır.



*ABO 5000 günden sonraki her 240 gün fazla sigortalılık için 1 puan artırılır. 5000 günden az her 240 gün için 1 puan azaltılır.

** Sigortalı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından büyük olduğu her tam yaş için yüzde 1 artırılır. Küçükse indirim yapılmaz.



C- Memur Maaş Katsayısı



2000 öncesi aylıkların hesabında en son 31.12.1999 tarihinde geçerli olan memur maaş katsayısı kullanılır. Bu katsayı 12000’dir.



2 - 2000 yılı sonrası için aylıkların hesabı



2000 yılından itibaren çalışılan sürelere ait aylıkların tespiti için ortalama yıllık kazancın ve aylık bağlama oranının bilinmesine ihtiyaç vardır.



A- Ortalama Yıllık Kazancın tespiti



2000 yılından sonra çalışılan her yılın kazancı, kazancın ait olduğu yıldan tahsis talep yılına kadar (ve/veya ölüm yılına kadar) tahsis talep yılı ve tahsis talep yılından bir önceki yıl hariç olmak üzere, her yılın Aralık ayına göre TÜFE ve GH (Gelişme Hızı) ile çarpılmak suretiyle güncellenir. Bu şekilde güncellenerek bulunan yıllık kazançlar toplamı, toplam prim ödeme gün sayısına bölünerek Ortalama Günlük Kazanç (OGK) bulunur. OGK’nın 360 ile çarpılmasıyla da prime esas Ortalama Yıllık Kazanç (OYK) hesaplanır.



* OGK= Güncellenen Kazançlar Toplamı

2000 sonrası toplam prim gün sayısı



*OYK= OGK x 360



B- Aylık Bağlama Oranı’nın tespiti



Aylık Bağlama Oranı sigortalılık süresinin,

İlk 3600 günü için % 3,5 (10 yıl için % 35)

Sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2 (15 yıl x 2= 30)

Daha sonraki her 360 gün için %1 dir.



C- Aylık



Aylık= Ortalama Yıllık Kazanç x ABO / 12 formülüyle hesaplanır.