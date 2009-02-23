'Hesap sorulacak'

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 5-2'lik Kocaelispor yenilgisinin ardından, sorumlulardan hesap sorulacağını söyledi.



Sezon başından bu yana G.Saray’ın aldığı her kötü sonucun ardından hocasına sahip çıkan yönetimin sabrı 5-2’lik Kocaeli yenilgisinden sonra artık taştı. Önce Şampiyonlar Ligi’ne, ardından Fortis Türkiye Kupası’na vedaya ve ligde alınan kritik yenilgilere rağmen Alman teknik adamın arkasında duran G.Saray Yönetimi dünkü hezimetin ardından desteğini çekti.



Yönetim, karşılaşma biter bitmez stadın hemen yanında yer alan Sportif A.Ş.’de gece 00.20’ye kadar süren ve teknik danışman Feldkamp’ın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı devam ederken dışarı çıkan 2. başkan Mehmet Helvacı “Yarın (bugün) radikal kararlar alacağız. Bunun sorumlusu kimse, bu kararlar onun hakkında olacak” dedi. Helvacı Skibbe’nin istifa etmeyeceğini açıklamasının hatırlatılması üzerine ise “Olabilir. Bu onun düşüncesi.” ifadesini kullandı.



Başkan Adnan Polat ise “Sıcağı sıcağına karar vermek istemedik. Suçlular kimse cezasını çekecek” dedi. Bu açıklamaların ardından Skibbe’nin bileti kesilirken, Ü.Karan ve Sabri’nin de kadro dışı kalması bekleniyor. Polat daha sonra toplantıdan erken çıkan H.Üstünel, M.Yalçındağ ve A.Sezgin ile Fulya’daki Polat Towers’ta Hagi ile biraraya geldi. Hagi’nin bugün yeni hoca olarak açıklanması bekleniyor.



Skibbe: İstifa etmeyi düşünmüyorum



Yönetim kaderini tartıştığı saatlerde medyaya Kocaeli hezimetini değerlendiren G.Saray Teknik Direktörü Michael Skibbe istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı. Alman hoca şunları söyledi: “Çok acı bir galibiyet aldık. Taraftarların tepkisini gayet iyi anlayabilirim. Onlar bizim gibi farklı sonuç bekliyorlardı. 3-1’den sonra tepki göstermeye başladılar. Son dakikalarda da umutsuzluklarını dile getirdiler. Yenilgiden daha da acısı Servet ve Emre Güngör’ün sakatlıkları oldu. Bu mağlubiyeti Bordeaux maçına kadar hazmetmemiz ve o gün başka bir yüzümüzü sahada göstermemiz gerekiyor.”



“Başarısızlığın sorumlusu benim diyen Skibbe “Siz başkan olsaydınız böyle bir skor sonrasında ne yapardınız?” sorusuna ise “Ben başkanın neler yapacağını bilemem. Onun adına bir şey söylemem” yanıtını verdi.



Florya’da tepki



Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında aldığı farklı yenilginin ardından taraftarların tepkisi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne de yansıdı.



Tesis önünde toplanan bir grup taraftar tepkisini dile getirirken, teknik direktör Michael Skibbe'yi de istifaya davet etti.

