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Hesap cinayetinde restoran sahibine 12.5 yıl hapis

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN'da hesap yüzünden çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan restoran sahibi ve aynı zamanda müzisyen olan Mustafa Kemal Yüksel, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

13 Aralık 2017 20:08

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-SAMSUN\'da hesap yüzünden çıkan kavgada 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan restoran sahibi ve aynı zamanda müzisyen olan Mustafa Kemal Yüksel, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, yaklaşık 10 ay önce İlkadım İlçesi\'ndeki Cumhuriyet Caddesi\'ndeki içkili restoranda meydana geldi. iddiaya göre restoran sahipleri 36 yaşındaki müzisyen Mustafa Kemal Yüksel ve babası 54 yaşındaki Sabit Yüksel ile müşteriler 38 yaşındaki Kemal Özenç ve ağabeyi 43 yaşındaki Mustafa Özenç arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Özenç ve ağabeyi Mustafa Özenç,  restoran sahibi baba ile oğlunu sopayla dövdü. Kavga sırasında Mustafa Kemal Yüksel de pompalı tüfekle ateş ederek Kemal Özenç ve ağabeyi Mustafa Özenç\'i yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kemal Özenç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından baba ve oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen baba, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, oğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Kemal Yüksel ile tutuksuz yargılanan babası Sabit Yüksel hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık, \"Bu olayın tek sorumlusu var o da Mustafa Özenç\'tir. Babam ve elemanlar dayak yediler. Bizde kendimizi savunmak zorunda kaldık.  Bir insan, babası karşısında dayak yerse ne yapabilir ki?\" dedi.
Baba Yüksel ise oğlunun savumasını tekrarlayıp kendilerini savunduklarını belirtti.
İfadeleri tamamlayan mahkeme heyeti Mustafa Kemal Yüksel\'i tahrik altında \'Adam öldürmek\' suçundan 10 yıla, \'yaralama\' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırdı. Sabit Yüksel ve iki iş yeri çalışanı da darp suçundan 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı. tutuksuz sanıklardan Mustafa Özenç ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

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