T24 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, TRT’nin Bursaspor maçlarını yayınlamamasını eleştiren kişiye "Hesabını göreceğiz, merak etme" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Valiliğin Bursa milletvekillerine vereceği iftara katılmak üzere Bursa'ya geldi.



Bursa Valisi Şahabettin Harput ile birlikte şehir turuna çıkan Arınç, Tarihi Çarşı Hanlar Bölgesindeki 'Emir Han'ı gezdi ve esnafla sohbet etti.



Öğle namazını Ulu Camii'de kılan ve çıkışta kendisini bekleyen cemaatle konuşan Arınç,

bir esnafın şikayetini dinledi.



Bursaspor Kongre Üyesi olduğu öğrenilen esnaf Cemal Tansel'in, "Bursaspor'un Avrupa Kupası maçını vermeyen TRT'yi kınıyorum. Bursaspor'un Avrupa Kupası maçı var. Bekledik bir kanal versin diye, hiçbir kanal vermedi" tepkisi üzerine Başbakan Yardımcısı Arınç, "Kına... Hesabını göreceğiz onun" diye cevap verdi.



Arınç, daha sonra Tarihi Çarşı Hanlar Birliği'nde birlik üyeleriyle toplantı yaptı.





