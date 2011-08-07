T24 LogoT24 Logo
Politika

'Hesabını göreceğiz, merak etme'

Bülent Arınç, TRT’nin Bursaspor maçlarını yayınlamamasını eleştiren kişiye "Hesabını göreceğiz, merak etme" dedi...

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, TRT’nin Bursaspor maçlarını yayınlamamasını eleştiren kişiye "Hesabını göreceğiz, merak etme" dedi. 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Valiliğin Bursa milletvekillerine vereceği iftara katılmak üzere Bursa'ya geldi.

Bursa Valisi Şahabettin Harput ile birlikte şehir turuna çıkan Arınç, Tarihi Çarşı Hanlar Bölgesindeki 'Emir Han'ı gezdi ve esnafla sohbet etti. 

Öğle namazını Ulu Camii'de kılan ve çıkışta kendisini bekleyen cemaatle konuşan Arınç,
bir esnafın şikayetini dinledi.

Bursaspor Kongre Üyesi olduğu öğrenilen esnaf Cemal Tansel'in, "Bursaspor'un Avrupa Kupası maçını vermeyen TRT'yi kınıyorum. Bursaspor'un Avrupa Kupası maçı var. Bekledik bir kanal versin diye, hiçbir kanal vermedi" tepkisi üzerine Başbakan Yardımcısı Arınç, "Kına... Hesabını göreceğiz onun" diye cevap verdi.

Arınç, daha sonra Tarihi Çarşı Hanlar Birliği'nde birlik üyeleriyle toplantı yaptı. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24