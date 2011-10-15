Hesabı yoldaşı mı sızdırdı?





T24- Eroğlu’nun 2 milyon liralık hesap dökümanlarını Başbakan İrsen Küçük’ün ortaya çıkarttığı iddia edildi. Uzun yıllar beraber çalışan ikilinin arasını Eroğlu’nun ‘erken seçim’ açıklaması açmış.





KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun HSBC Bankası hesaplarında 2.5 milyon TL’ye yakın paranın çıkmasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Eroğlu ile Başbakan ve UBP Genel Başkanı İrsen Küçük arasında bir süre önce başlayan karşılıklı suçlamalar nedeniyle, “Küçük, ana muhalefetle temasa geçerek Eroğlu’nun hesaplarını deşifre” etti.





Paraları gizlemek istedi





Başbakan Küçük, Eroğlu’nun önceki hafta “hükümet gerekli adımları atamıyor, erken seçim olur” yönündeki açıklamalarına çok kızdı. Bu amaçla Eroğlu’nun ülkedeki bütün bankalardaki hesaplarının araştırılması talimatı verdi. Konu Eroğlu’nun kulağına gitti. Eroğlu da ‘KKTC devletinin kontrolündeki’ bankalarda ailesine ait bütün hesaplarını HSBC’ye aktarma kararı aldı. Yerel bankalarda hesaplara ulaşamayan Küçük’ün ekibi, diğer Türkiye bankalarından da bilgi alamadı. İddialara göre bu sırada devreye Başbakanlık’ta görev yapan üst düzey bir yetkilinin HSBC’de çalışan kızı girdi. Kız aracılığıyla Eroğlu’nun hesap dökümanlarına ulaşıldı. Küçük daha sonra dökümanları ana muhalefet partisi CTP milletvekili Sonay Adem’e ulaştırdı. Doküman Cumhuriyet Meclisi toplantısı öncesinde Sonay Adem’e verildi. Adem de kürsüde bunu açıkladı.





‘Hesap verilebilir’





Milliyet’e konuşan Eroğlu’na yakın bir kaynak da cumhurbaşkanının yaşananlar karşısında “rahat olduğunu” söyleyerek, “Ortaya çıkan para bütün ailenin parasıdır. Başkan bu konuda rahattır. Açıklayamayacak, hesap veremeyecek bir durum söz konusu değildir. Bu işin arkasında Başbakan İrsen Küçük vardır” dedi.





Küçük yalanladı





Başbakan İrsen Küçük iddiaları kabul etmedi. Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, “olayın ne benimle, ne de Başbakanlık bürokratları ile bir ilgisi bulunmaktadır. Bankanın kendi içgüvenliği ile alakalı olan bu konu tamamen hukiki bir meseledir ve belgenin nasıl sızdığına ilişkin soruşturma banka tarafından yapılıp fail yada failleri de tespit edilecektir” dedi. Sonay Adem de, “Bana Küçük’ün belge verdiği iddiaları kesinlikle yalandır” dedi. Eroğlu ile Küçük, 1975’ten bugüne siyasetin içinde. İkili o tarihten bugüne kadar hep yan yana siyaset yaptı. Küçük, Eroğlu Cumhurbaşkanı olunca UBP Başbakanlık görevini devraldı.





HSCB’de kriz masası





HSBC’nin de KKTC’de banka içi soruşturma başlattığı ve Eroğlu’ndan özür dilediği bildirildi. Türkiye’den bir ekibin de KKTC’ye geldiği kaydedildi. HSBC bankası “Başkanın hesabında 2 milyon lira” haberi açıklamasında, “Müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesi çerçevesinde, HSBC Bank herhangi bir kişinin müşterisi olduğunu teyit etme ya da yalanlama konusunda bir yorumda bulunmamaktadır” dedi.