Bakan Ergün: Gezi Parkı hesabını çapulcuyum diyen işadamları ödesin

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Gezi eylemlerinde kamu ve işyerlerine saldırıların faturasının “Ben de çapulcuyum” diyen işadamlarına yollanmasını istedi. Bakan Ergün, “bazı işadamları 'Ben de çapulcuyum' diyerek o ifadeyi sahiplendi. Ben olsam, molotof atanı, yakıp-yıkanı bulamıyorsam faturayı bu işadamlarına yollarım” diye konuştu.

Sabah gazetesinden Dilek Güngör’e konuşan Bakan Nihat Ergün, Gezi Parkı direnişini ve hükümetin sanayi alanında atacağı adımları değerlendirdi.

Bakan Ergün, Mısır ile Türkiye’yi benzetmenin yanlış olduğunu söyleyerek, “Türkiye ile Mısır'ı ancak darbe beklentisi ve özentisi içinde olanlar mukayese eder. O özenti içinde olanlar da hâlâ var. Demokrasi içinde yer almak için çalışacaklarına darbe olmasını istiyorlar. Türkiye çok acı tecrübeler yaşadı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de bu darbelerin ülkeye yüklediği maliyetleri gördü. Artık herkesin rolü belli. TSK'nın görevi siyaseti dizayn etmek değil. Eskiden siyasi ihtirasları olanlar askeri kullanıyordu. Şimdi iktidardan memnun olmayanların gideceği tek yer var, o da halk” dedi.

'İktidar olmak istiyorsan İngiltere İşçi Partisi'ne benze'





“İktidar olmak istiyorsan kendini muhalefet partisine benzet. Sana vereceğim en iyi örnek İngiltere İşçi Partisi” diyen Ergün şunları söyledi:

“Darbelere rağmen demokrasi geleneği yerleşti. Sandıkla gelip sandıkla gidiyorsun. Şimdiye kadar seçimi kazanıp gitmem diyen iktidar olmadı. İktidar olmak isteyen halka inecek. Bence muhalefet partisi kendisini bir şeye benzetemeyince bizi bir şeylere benzetmeye kalkıyor. Mesela diktatöre benzetiyor. Sen bizi bir şeye benzetme. İktidar olmak istiyorsan kendini muhalefet partisine benzet. Sana vereceğim en iyi örnek İngiltere İşçi Partisi.



18 yıllık muhafazakâr parti iktidarından sonra çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirip hükümete geldiler. CHP '6 ok'u değiştirmeye hazır mı? Devletçilik ilkesinden vazgeçmeye hazır mı? Bizi sorgulayacağına kendisini yenilesin. Sen Türkiye'nin geleceğinin değil, geçmişinin partisisin. Biz kendimizi gözden geçiriyoruz. Demokraside seçmenin aklına itibar edilir.”

'Gezi Parkı'ndaki gençlerle en güçlü diyalogu AK Parti kurabilir'

Gezi Parkı direnişi hakkında da konuşan Nihat Ergün, “Türkiye'deki değişimi en yakın takip eden partiyiz. Demokratik olmayanları bir kenara bırakırsak, parktaki gençler Türkiye'nin en hızlı değişimi yaşadığı son 10 yılda yetişti. Bunlarla en güçlü diyalogu yine AK Parti kurabilir. Hükümete dönük eleştirileri ya da beklentileri olabilir. Bunları biz okuruz. Statik bir parti olan CHP değil” ifadelerini kullandı.

'Faturayı işadamlarına yollarım'

Bakan Ergün sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suç işleyen varsa yargı süreci çalışacak. Bu olaylardan 'faizler artsın' diye yararlanmak istediyseniz o zaman da toplum iş ahlâkınızı sorgular. Ülkenin istikrarsızlaşmasından kâr elde etmek istediyseniz ahlâksız bir adamsınız.



Yaptıkları içinde suç tespit edilirse ona göre değerlendirilir. O dönemde bazı işadamları 'Ben de çapulcuyum' diyerek o ifadeyi sahiplendi. Ben olsam, molotof atanı, yakıp-yıkanı bulamıyorsam faturayı bu işadamlarına yollarım.”