'HES yapma boşuna, yıkacağız başına' şarkısına beraat

Mersin'in Tarsus ilçesinde Karageçit Vadisi'nden geçen Gökharman Irmağı üzerine yapılması planlanan HES'i protesto sırasında söyledikleri 'HES yapma boşuna, yıkacağız başına' şarkısı nedeniyle 13.5 yıl hapis istemiyle yargılanan öğretmen Ahmet Öztürk beraat etti.

Tolunay Duman’ın DHA’da yer aln haberine göre, geçen yıl ağustos ayında HES temalı iki gün süren Karasu Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. Festival kapsamında toplanan köylüler, çadır kurarak kurulmak istenen HES projesini protesto etti. Bunun üzerine Çamlıyayla Enerji Elektrik Üretim A.Ş., HES karşıtı köylülerin eylemi nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, 'HES yapma boşuna, yıkacağız başına' sözlerinin geçtiği şarkı ve 'Köylüler kardeş, HES'çiler kalleş' sloganının tehdit ve hakaret içerdiği iddia edildi.

Bunun üzerine, Boğazpınar HES Karşıtı Platform Sözcüsü Ahmet Öztürk, Muhtar Tevfik Sarı ve köylülerden Hakan Mert, kardeşi Alper Mert ile Birkan Çiftçi hakkında soruşturma başlatıldı. Şarkıyı söyleyen çevreci öğretmen Ahmet Öztürk hakkında 'tehdit ve hakaret' suçlarından 13.5 yıl hapis istemi ile Tarsus 1'inci Sulh CezaMahkemesi'nde dava açılırken, diğerleri için kovuşturmaya gerek olmadığına dair karar verildi.

Adliye önünde söylediler

Bugün , Tarsus Adliyesi'nde davanın ikinci duruşması görüldü ve Ahmet Öztürk'ü yalnız bırakmayan Boğazpınar Köyü sakinleri ve çevreci gençler adliye önünde toplanıp Yaşam Ateşi müzik grubu eşliğinde duruşma öncesi 'HES yapma boşuna yıkacağız başına' şarkısını hep bir ağızdan söylediler.

Şarkının ardından grup adına bir açıklama yapan Alper Mert, Anayasa'nın 56'ncı maddesinde 'Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir' yazdığını belirterek, "Bizler, Anayasa'nın bize verdiği haklarımızı kullanmak ve görevleri yerine getirmek üzere yola çıktık. Amacımız, yaşadığımız coğrafyayı, dağlarımızı, vadilerimizi ve temiz içme sularımızı tehdit eden yıkıcı projelere karşı durmaktır. Bildiğiniz gibi bölgemizin en değerli içme suyu kaynağı olan Karasu'yu yok edecek olan bir HES projesi daha gündemdedir" diye konuştu.

Suç açısından kasıt yok

Hakkında 13.5 yıl hapis cezası istenen ve tutuksuz yargılanan Ahmet Öztürk ise duruşma öncesi yaptığı açıklamada ise şöyle dedi: "Ben sadece bir simgeyim burada. Burada yargılanan tüm Boğazpınar halkıdır. Mücadeleye destek veren herkestir. Bu yaşam mücadelesine destek veren, bu mücadele uğruna uğraşan insanların hepsi şu an yargılanıyor."

Grup, basın açıklamasının ardından açılan davanın 2'nci duruşması için adliyeye girdi. Davacı şirketin avukatları, sanığın eyleminin demokratik hak sınırlarını aştığını ileri sürerek cezalandırılması talebinde bulundular. Duruşmada son sözü sorulan Ahmet Öztürk, suç işleme kastının bulunmadığını ifade ederek, "Benim atmış olduğum sloganlar bütün HES eylemlerinde atılan sloganlardır. Ben öğretmenim, kimseye karşı saldırgan bir tavır sergileyecek biri değilim. Ben anayasal hakkımı kullandım, beraatıma karar verilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme, Ahmet Öztürk'ün suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması nedeniyle beraatına karar verdi.