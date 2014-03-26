'HES yapma boşuna, yıkacağız başına' şarkısına 13.5 yıl hapis istemi

Mersin'in Tarsus ilçesinde Karageçit Vadisi'nden geçen Gökharman Irmağı üzerine yapılması planlanan hidroelektrik santraline (HES) karşı çıkan çevreci öğretmen Ahmet Öztürk'ün seslendirdiği 'HES yapma boşuna, yıkacağız başına' şarkısının sözleri tehdit kabul edilerek, hakkında 13,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Tarsus merkeze bağlı Boğazpınar Köyü'nde geçen yıl ağustos ayında HES temalı iki gün süren Karasu Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi. Festival kapsamında toplanan köylüler, çadır kurarak kurulmak istenen HES projesini protesto etti. Bunun üzerine Çamlıyayla Enerji Elektrik Üretim A.Ş., HES karşıtı köylülerin eylemi nedeniyle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda 'HES yapma boşuna, yıkacağız başına' şarkısı ve 'Köylüler kardeş, HES'çiler kalleş' sloganının tehdit ve hakaret içerdiği iddia edildi.

13,5 yıl hapsi isteniyor

Bunun üzerine, Boğazpınar HES Karşıtı Platform Sözcüsü Ahmet Öztürk, Muhtar Tevfik Sarı ve köylülerden Hakan Mert kardeşi Alper Mert ile Birkan Çiftçi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma Ahmet Öztürk hakkında 'Tehdit ve hakaret' suçlarından 13,5 yıl hapis istemi ile Tarsus 1'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, diğerleri için kovuşturmaya gerek olmadığına dair karar verildi.

Adliye önünde birlikte söylediler

Bugünkü ilk duruşma öncesinde Tarsus Adliyesi önünde toplanan köylüler, bazı siyasi parti ve sendika temsilcilerinin verdiği destekle müzikli basın açıklaması yaparak dava protesto edildi. Basın açıklaması öncesinde, Türkiye'nin dört bir yanında üyesi bulunan Grup Praksis müzik aletleri ile Boğazpınar Köyü'nde besteledikleri ve içinde davaya konu olan sözlerin geçtiği şarkıyı katılımcılar ile birlikte söylediler. Praksis Grubu adına konuşan solist Serdar Türkmen, açılan davayı eleştirerek şunları söyledi:

"Bu çocuklar hızlıca büyüyecek. Bu çocuklar başlarının belası olacaklar. Onun için 3 dakikalık bir çocuk şarkısına bile tahammülleri yok. Küçücük bir ıslıkla çalınan ezgiye dahi tahammülleri yok" dedi.

'Yolunu bilmediğimiz adliyeden çıkmaz olduk'

Grup adına basın açıklaması yapan HES karşıtlarından Alper Mert ise, iki yıldır HES'lere karşı mücadele verdiklerini belirtti. Verdikleri mücadele nedeniyle kendilerinin kamuoyuna illegal gruplar olarak yansıtıldığını ifade eden Mert, "Adliyenin yolunu bilmeyen köylülerimiz iki yıl boyunca adliyeden çıkmaz olmuş, onlarca suç duyurusuna maruz kalmıştır. Bir şikâyet dilekçesi, bir cümlesi değiştirilerek defalarca savcılığa gönderilmiştir. Bizleri yıldırmak yolumuzdan döndürmek için mesnetsiz asılsız dayanaksız iddialarla savcıların kapısını aşındırmışlardır" diye konuştu. İFADE VERDİ Köylüler basın açıklamasının ardından müzik grubu eşliğinde 'HES yapma boşuna,yıkacağız başına' adlı parçayı seslendirdi. Yapılan ilk duruşmada ifadesi alınan, özürlü öğretmeni Ahmet Öztürk, söz konusu eylemin demokratik bir hak olarak HES projesine karşı yapıldığını dile getirerek suçsuz olduğunu savunup beraatını istedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi. Söz konusu yapımcı şirketin HES karşıtı köylülerin aleyhinde daha önce yaptığı iki ayrı suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığı öğrenildi.