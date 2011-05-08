HES projeleri Rize dağlarını bu hale getirdi

T24 - Mahkeme, Rize’de yapımı planlanan Melikom ve Uzundere-2 HES projeleri için Çevre Bakanlığı’nın verdiği ’ÇED olumlu’ kararının yürütmesini durdurdu. Bu karar, Uzundere-2 için 3’üncü durdurma oldu.







Rize Çayeli Senoz Vadisi’nde yapımı planlanan Melikom ve Uzundere-2 hidroelektrik santral (HES) projeleri için Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verdiği Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Senoz Derneği’nin açıtığı davada mahkeme, 2 ayrı proje için Bakanlığın verdiği “ÇED olumlu” kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Daha önce 2 kez yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verilen Uzundere-2 projesi için böylelikle 3’üncü kez yürütmeyi durdurma kararı verilmiş oldu.

Milliyet gazetesinden Muhammet Kaçar'ın haberine göre; bu proje için bakanlık ilk olarak 2006 yılında ’ÇED gerekli değildir’ raporu verdi. Çevrecilerin başvurusu üzerine mahkeme önce yürütmeyi durdurma, ardından da iptal kararı verdi. 2009 yılında Rize Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne yeniden başvuran firmaya bu kez, ’ÇED olumlu’ raporu verildi. Bunun üzerine açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurdu ve ÇED raporunu iptal etti.

Mahkemenin kararına, inşaatını bitiren firma, Çevre ve Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, geçen 24 Şubat tarihinde, ’ÇED Olumlu’ kararı verdiğini duyurdu. Bunun üzerine Senoz Derneği dava açtı ve 3’üncü kez yürütmeyi durdurma kararı verilmiş oldu.

Senoz Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Münir Yazıcı, 5 yılda açtıkları 10 davadan lehlerine karar çıktığını belirtti. Yazıcı, “Amacı çevreyi korumak ve geliştirmek olan Çevre ve Orman Bakanlığı’nın bu hukuk tanımaz anlayışını kınıyoruz. Projelere ilişkin işlemler baştan sona yasa dışıdır, hukuk dışıdır.” dedi.





