-HES öncesi ve sonrası projeyle anlatılacak RİZE (A.A) - 16.08.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Karadeniz bölgesinde kurulacak hidroelektrik santralleri (HES) ile iglili olarak, ''HES'lerden önce ve HES'lerden sonra vadinin ne olduğunu vatandaşa göstermek için, biri Trabzon biri de Rize'de olmak üzere 2 proje hazırlıyoruz'' dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yapımı 2012 yılında tamamlanması planlanan Artvin'deki Deriner Barajı'nda incelemede bulundular. Ardından da Bakan Bayraktar, 28 ton kaldırma kapasiteli hava hattında demir kafesin içine binerek, 270 metre yükseklikten Deriner Barajını havadan inceledi ve DSİ 26. Bölge Müdürü Muammer Keleş'ten bilgi aldı. Eroğlu ve Bayraktar, daha sonra Artvin'den karayolu ile Rize'ye giderken Hopa ile Borçka ilçeleri arasında yapılan ve 5 bin 250 metre uzunluğu ile tamamlanmasının ardından Türkiye'nin en uzun tüneli olacak Cankurtaran tünelinde incelemelerde bulundular. Burada yetkililerden bilgi alan bakanlar, daha sonra Rize'de Belediye Başkanı Halil Bakırcı'yı makamında ziyaret ettiler. Bakırcı, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, bölge halkının HES'lere karşı olmadığını ifade ederek, ''Bu yanlış anlaşılıyor. Bölge halkı HES'leri destekliyor. Yalnız nereden geldiği belli olmayan insanlar burada eylem yapıyor. Ama bir gerçeği de konuşalım. HES inşaatı yapılırken bazı firmalar fütursuzca çalıştı. Şimdi biraz toparlandı. Bugün bile can suları yeterince bırakılmıyor. Bunlara biraz daha dikkat edersek sorun olmayacaktır'' dedi. Bakan Eroğlu da, başlangıçta bazı eksiklikler olduğunu, ancak şimdi bu sorunların büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi. Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden iki bakan, daha sonra yatırımlarla ilgili koordinasyon toplantısına katıldı. -Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu- Bakan Eroğlu, Rize Ticaret Borsası (RTB) toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ormanlar ve tabi kaynaklardan bugüne kadar yeteri kadar istifade edilemediğini, ama Doğu Karadeniz'in dünyanın en güzel bölgelerinden birisi olduğunu söyledi. Başbakanın talimatı ile Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) adı ile bir proje gündeme geldiğini anlatan Eroğlu, ''Bununla ilgili kararname hazırlandı. Samsun'dan Artvin'e kadar her alanla ilgili geniş kapsamlı, pek çok bakanlığı ilgilendiren planlama yapılacak. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor'' dedi. Bir konuda müjde vermek istediğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu: ''HES konusunda bazı tenkitler var. Bazısı yerli, bazısı yersiz, bazısı kasıtlı, bazısı iyi niyetli itiraz ediyor. Dolayısıyla HES'lerden önce ve HES'lerden sonra vadinin ne olduğunu vatandaşa göstermek için, biri Trabzon biri de Rize'de olmak üzere 2 proje hazırlıyoruz. İlkini Trabzon'da bugün sunacağız. Böylece HES'lerin dereleri tahrip etmediği, can suyunu bırakmamak gibi bir şeyin olmadığı görülecek. Böylece vadileri turizme de açmış olacağız. Vatandaşın dinlenme ihtiyacını da karşılamış olacağız.'' Eroğlu, Rize'de Meteorolojiye bağlı Erken Uyarı Sistemlerini takip ettiklerini belirterek, ''Geçen yılki Gündoğdu heyelan ve taşkınında ben de Başbakanla geldim. Burada yaraları kısa zamanda sardık. Rize belde ve ilçeler için ne gerekiyorsa yapmak için hazırız'' diye konuştu. -Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar- Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şehirleşmenin hızla arttığını vurgulayarak, ''Türkiye'de nüfusun yüzde 75'inden fazlası şehirlerde. Buna 10 binden az olan yerleşim bölgeleri dahil değil. Bu bakımdan şehirleşme önemli'' dedi. Bakanlıklarının katı atık konusunda da çalışma yaptığını anlatan Bayraktar, ''Sürmene'deki katı atık tesisinin ömrü kısa sürede dolacak. Daha modern katı atık tesisi projesi için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca derelerle ilgili ciddi sorunlar var. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapacağız'' diye konuştu. Bayraktar, bölgede HES'ler konusunda haklı olarak bir hassasiyet olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: ''Haklı veya haksız olabilir. Ama vatandaşın sesine kulak vermek lazım. Burada yapılacak HES'lerin ülkenin kalkınmasına, enerji üretimine ciddi katkı sağladığını, ekonomi için önemli olduğunu anlatmalıyız. İnsan için kan ne kadar önemli ise, enerji de milletimiz, kalkınmamız için o kadar önemli. Bu bilinci biraz daha artırmalıyız.''