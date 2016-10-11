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HES Kablo TMSF'ye devredildi

HES Kablo, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde 132 ülke genelinde satış yapıyor

11 Ekim 2016 14:31

Boydak Holding iştirakı olan HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, HES Kablo şirketi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

HES Kablo, Boydak Holding iştirakı olarak 1974 yılında Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Tic. A.Ş. ismiyle Kayseri’de kuruldu.

Hürriyet'in haberine göre; HES Kablo (Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 1974'ten beri enerji kabloları üretimi yapıyor. 120 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan şirket, İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 69. sıradan girmişti. HES Kablo ürünleri, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde 132 ülkeye satılıyor.

Hacı Boydak ve Memduh Boydak, FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunuyor. Holding yönetimine 18 Ağustos tarihinde 5 kişilik kayyım atanmıştı.

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