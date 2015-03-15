HES eylemine jandarma müdahale etti

Tokat’ın Zile İlçesi’nde toplanan yaklaşık 2 bin kişi ilçede yapılması planlanan 3 hidroelektrik santrali (HES) ve baraja karşı yürüyüş yaptı. Yaklaşık 10 kilometrelik Zile-Çekerek yolunda yürüyüş yapan köylülere jandarma zaman zaman biber gazı ile müdahale etti.

Zile’den geçen Çekerek Irmağı üzerine özel bir firma tarafından yapılması planlanan HES’e karşı çıkan köylülere destek için çeşitli yerlerden gelen kişiler Yapalak Köyü girişinde toplandı. İstanbul’dan otobüslerle gelen çeşitli derneklerin üyeleri de eyleme katıldı. CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve İstanbul Milletvekili Melda Onur ve CHP İl Başkanı Dursun Aytaç da köylülere destek verdi. ’Bu vadide satılık su yok’ pankartı taşıyan grup ’Bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganı attı. Burada yapılan konuşmaların ardından eyleme katılanlar, firmanın yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan şantiyesine gitmeye başladı. Zile-Çekerek yolunda çok sayıda jandarma ve polisin önlem alması sonrası eyleme katılanlar tarlaların içerisine yürüdü.

Biber gazlı müdahale

Tarlada yürüyen yaklaşık 2 bin kişi daha sonra karayoluna çıktı. Burada bir süre yürüyen grubun önünü jandarma kesti. Ancak vatandaşlar yeniden tarlalara inerek yürüyüşe devam etti. Yaklaşık 1 kilometre sonra jandarma yeniden yolu kesti. Buna karşın etkinliğe katılanlar yüremeye devam etti. Bu sırada gruptan bir kişi jandarmaya desteğe gelen polis panzerinin üzerine çıkarak slogan attıktan sonra yeniden aşağıya indi. Jandarma ekipleri şantiyeye 500 metre kala yeniden grubun önünü kesti. Jandarma bu kez yine tarlalara kaçışanlara biber gazı ile müdahale etti. Eylemciler tüm engelleme çabasına rağmen yürüyüşü sürdürdü. Zaman zaman ’En büyük asker bizim asker’ diye slogan atan grup şantiye önüne geldi. Burada jandarma ekipleri şantiye önüne barikat kurarak grubun şantiyeye yaklaşmasına izin vermedi. Protestoya katılanlar firmaya ait araçların gitmesi için slogan attı. Bu esnada Zile-Çekerek karayolu trafiğe kapandı.

‘Zile bu HES’i istemiyor’

Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Erkan Alacakurt, burada bekleyişe geçen gruba seslenerek, "Sayın Valimizle görüştük. Bu konuda tekrar değerlendirme yapacağını bizlere iletti" dedi. Komutan Alacakurt’un bu açıklamasından tatmin olmayan grup yeniden slogan atarak bekleyişe geçti. Bu sırada köy muhtarları ile firma yetkilileri görüştü. Yapılan görüşme sonrası köy muhtarları vbölgede toplananlara ’Proje bekletilmeye alındı’ dedi. Bunu alkışlarla karşılayan gruptakiler bölgeden gitmeyeceklerini belirtti. Eyleme katılan CHP Milletvekili Orhan Düzgün ise, köylülerin toprağına sahip çıktığını bildirerek, "Bu insanların doğal hakkı. Zile halkı bu HES’i istemiyor ve bunu yaptırmayacak" dedi. Jandarma vatandaşın bölgeden dağılmasını isterken, grubun bekleyişi sürüyor.