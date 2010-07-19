'Heronları düşürme iddiası araştırılmalı'

T24 -

'Varlığı söz konusuysa, nereye kadar gidiyorsa deşifre edilmeli'

Devlet Bakanı Faruk Çelik, gazetelerde yer alan Heron uçaklarının düşürülmesinin teklif edildiğine dair iddialara ilişkin, ''Bu konular, çok hassas konular. Elde somut deliller, bilgiler varsa bunların ilgili mercilere ulaştırılması gerekiyor'' dedi.Bursa Kent Müzesi'nde Bursaspor'un şampiyonluk serüvenini anlatan fotoğraf sergisini gezen Bakan Çelik, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.Çelik, bir gazetecinin, gazetelerde yer alan Heron uçaklarının düşürülmesinin teklif edildiğine dair iddialara ilişkin görüşlerini sorması üzerine, şöyle konuştu:"Bu konular, çok hassas konular. Elde somut deliller, bilgiler varsa bunların ilgili mercilere ulaştırılması gerekiyor. Bu bilgi ve delillerin sağlıklı olup olmadığı da son derece önemli. Eğer bahsettiğiniz gibiyse çok vahim bir durum.Yani insanın düşünmek bile istemediği bir tablo söz konusu demektir ki bununla da yine bizim göz bebeğimiz ordumuzu tümden karalamaya dönük, bazı fırsatçıların, onların ekmeğine yağ sürecek bir davranışta da bulunmamak gerekiyor.Yanlış yapanlar vardır. Onların ayıklanması açısından bu süreçlerin çok seri, çok hızlı çalışması gerekiyor. Tümden karalama anlayışını ben doğru bulmuyorum. Sızmalar, madem 30 yıldır Türkiye bu belayla karşı karşıya, her yere sızmalar olabilir. Hukuk devletinin görevi, bu vatanı seviyorum diyen herkesin görevi de nerede varsa bunların ayıklanması, bunların deşifre edilmesini sağlamak olmalıdır. Fakat olayın gerçekliliği konusunda benim somut elimde bir delil olmadığı için daha ileride bir şey söylemek mümkün değil, doğru da değil.''Çelik, Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuya ilişkin bir yalanlama gelmediğinin hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:"Yani yalanlama gelmedi. Böyle bir şeyin varlığı söz konusu ise bunların deşifresi ve nereye kadar gidiyorsa ortaya çıkarılması, bağlantılarının ne olduğunun ortaya çıkarılması çok çok önemli bir hadisedir. Yani konu, sıradan geçiştirilecek bir konu değil, üzerinde durulup, tespiti yapıldıktan sonra mutlak suretle bunların ayıklanmasıyla ilgili çok net tavır herkes tarafından konur, konmalı.''