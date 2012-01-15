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Heron kayıtları Uludere savcılarına gitmedi

Uludere’de 34 köylünün öldürüldüğü TSK bombardımanının üzerinden 17 gün geçti ama Başbakan’ın açıkladığı dört saatlik gö

15 Ocak 2012 02:00

T24 - Uludere’de 34 köylünün öldürüldüğü katliamın üzerinden tam 17 gün geçti. Olayın aydınlatılmasında büyük rol oynayacağı belirtilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı dört saatlik Heron görüntüleri ise hâlâ ortada yok. Ön incelemeyi sürdüren Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, “Ne bize ne Uludere savcılığına bu görüntüler ulaştı” dedi.


ULUDERE SORUŞTURMASI TAMAMLANDI




Remzi Budancir'in Taraf gazetesindeki haberine göre; Uludere katliamının ardından en çok sözü edilen şey hiç kuşkusuz Heronlar oldu. Katliamdan hemen sonra Taraf ’ın ulaştığı Uludere köylüleri, “kaçağa giden” yakınları köyden ayrılırken Heronları gördüklerini açıkladı. Başbakan Erdoğan da olaydan sonra yaptığı açıklamada “Elimizde dört saatlik görüntü var” dedi. İşte bu açıklama ve köylülerin ifadeleri Heron görüntülerini, yürütülen ön incelemenin adeta kilidi haline getirdi. Köylülerin anlatımına göre Heronlar “kaçağa gidenleri” köyden çıkışlarından itibaren görüntülemişti.


Heron görüntülerinin önemi böylesine açık bir şekilde ortaya çıkınca Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcılığı ve Uludere Savcılığı Genelkurmay’dan bu görüntüleri istedi.



Nerede bu görüntüler?


Olayı aydınlatacak en önemli delil olarak görülen bu görüntüler konusunda Taraf ’a açıklama yapan Diyarbakır Özel Yetkili Başsavcı Vekili şunları söyledi: “Şu ana kadar ne bize ne Uludere savcılığına ulaşmadı bu görüntüler.”



Sekiz saatte gelir


Heron görüntülerinin katliamın üzerinden 17 gün geçmesine rağmen hâlâ savcılığa gönderilmemesine Şırnak Barosu’ndan tepki geldi.


Taraf ’a konuşan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi şunları söyledi: “Günümüz teknolojisine bakıldığında Heron görüntülerinin gönderilmesi aslında çok kısa bir zaman alır. Diyelim 8 saat, hadi onların hatırı için özel kuryeyle gönderilmesi bir günlük iş. Bu kadar süre geçmesine rağmen hâlâ gönderilmemesi bence kişilerin kendilerine güvenmemesinden kaynaklı olabilir. Uludereki saldırının ardından Başbakan Erdoğan olayı çok erken sahiplenen açıklamalar yaptı. Bugün olmasa da, bu olay bir gün mutlaka ortaya çıkar. Siyasilerin de bu olayı kompleks yapmaması gerekiyor. Ortada bir yanlış varsa bunun kabul edilmesi ve konunun detaylarıyla birlikte araştırılması gerekir.”


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