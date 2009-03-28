Hermes'in Birkin çantaları sipariş toplayacak

Birbiri ardına Türkiye’ye gelen lüks markalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez gelen, dünyanın en lüks giyim markalarından Hermes...



Hermes, 170 yıldır geleneksel yöntemlerle üretim yapan Fransız bir moda evi. Kıyafetlerinin yanı sıra çanta ve eşarplarıyla tanınıyor.



Aslında Hermes’in İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2004 yılından beri faaliyet gösteren bir duty - free butiği bulunuyordu. Ancak, Türkiye’ye ‘kendisi’ gelmek isteyen Fransız şirket, bu ay ortasında ‘Hermes İstanbul’ adlı 6.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu. Milliyet gazetesinin haberine göre, birçok ünlü markaya ev sahipliği yapan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde merkezini açmak için de düğmeye bastı.



Ancak Hermes’i diğer lüks markalardan ayıran önemli bir özellik var. ‘Belirli çevreler’de Hermes’in ürettiği Birkin marka çantalardan birine sahip olabilmek bir statü göstergesi sayılıyor. Bunun nedeni, bir Birkin çantaya sahip olmak için hayli yüklü bir meblağ ödemenin yanı sıra en az 2 yıl da beklemek gerekmesi!



9 bin dolardan başlıyor



Birkin çantasının adı, İngiliz oyuncu Jane Birkin’den geliyor. Hikâyesi ise şöyle: Jane Birkin, 1984’te bir uçuşta zamanın Hermes CEO’su Jean Louis Dumas’nın yanındaki koltuğa denk düşmüş ve tanışmışlar. Daha sonraki bir görüşmelerinde Birkin, hayalindeki çantayı Dumas’ya anlatmış ve meşhur Birkin çantası böylece ortaya çıkmış.



Bugün bir Birkin çantaya sahip olmanın faturası 9 bin dolardan başlıyor. Ancak timsah derisi Birkin çantaların değeri 34 bin dolar civarında. Tümü el yapımı olan çantaların metal aksamı ise altın kaplama. Çantada elmas kullanılması durumunda fiyat 65 bin dolara kadar çıkabiliyor.



Carla Bruni meraklısı



Normalde sipariş verildikten sonra bir Birkin çanta için bekleme süresi 2 yılı geçiyor. Ancak şirketin devamlı müşterileri için ayrıcalıkları olduğu da biliniyor.



Birkin meraklıları arasında şarkıcı Victoria Beckham, Fransa’nın first lady’si Carla Bruni ve şarkıcı Mariah Carey başı çekiyor. Hermes’in Türkiye’deki duty free butiğine gelip Birkin çanta soran çok olsa da, burası sipariş kabul edemiyordu. Bu konuda ısrarcı olanlara da Paris mağazasına başvurmaları tavsiye ediliyordu. Hermes’in İstanbul mağazasını açmasıyla, kimlerin Birkin çanta için bekleme listesine gireceği merakla bekleniyor.