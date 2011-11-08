Hermès karda



Fulya Canşen





Fransız lüks marka Hermès, bu yıl beklenenden daha fazla kar elde edecek. Markanın en karlı olduğu pazarlar Asya ve Amerika.



Ünlü Fransız Modaevi Hermès, talepteki daralmaya rağmen 2011 yılı içinde beklediklerinden daha fazla ciro elde edeceklerini açıkladı. Kelly-Bags ve ipek eşarplarıyla ünlü marka, yılsonunda elde edecekleri ciro artışının geçen yıla oranla %16 artacağını belirtti. Ağustos ayında açıklanan kar artış oranı %14 idi.



Hermès’den yapılan açıklamada, bu yılın ilk dokuz ayı içerisinde elde edilen gelirde 2010’a göre %19,5 oranında artış kaydedildi. Bu da 2 milyar Euro’luk bir gelir artışına karşılık geliyor. Hermès, aynı zamanda, bütün piyasalarda ve ürün gruplarında elde edilen gelir artışının iki haneli olduğunu da belirtti. Giyim, kemer ve şapka gibi aksesuarların satışından elde edilen gelir %29,4 (408,9 milyon Euro) artarken, saat, mobilya, takı ve parfümde bu oran %20 olarak kaydedilmiş.



Hermès’in gelirini en çok ocak ve eylül aylarında, Japonya hariç Asya pazarında arttırdığı belirtiliyor. %28,9 olan gelir artış oranı 577,5 milyon Euro’ya tekabül ediyor. Markanın gelirini 22,6% yani 318,8 milyon Euro arttırdığı Kuzey ve Güney Amerika pazarlarından da memnun kaldığı kaydediliyor. Avrupa’da durum pek parlak olmasa da %18,5, 731,4 milyon Euro’luk artış kaydedilmiş.





