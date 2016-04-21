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Yaşam

Herkül heykeline hırsızlık önlemi: Özel günlerde takılmak üzere ‘portatif’ penis yapıldı!

Penis, kadınlar çok uzun bulduğu için 2 kez kısaltılmıştı

21 Nisan 2016 16:27

Fransa’nın güneybatısındaki Archahon kasabasındaki Herkül heykelinin penisinin çalınmasını önlemek adına, heykele takılıp çıkarılabilecek bir penis yapıldı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan heykelin penisi, Fransız heykeltraşı Claude Bouscau tarafından 2 kez kısaltılmıştı çünkü kadınlar penisin haddinden fazla büyük olduğunu düşünmüştü.

Sputnik’in haberine göre, Fransa’nın Archahon kasabası yetkilileri, bir parktaki Herkül heykeliyle ilgili yaşadıkları soruna ilginç bir çözüm buldu. Yaklaşık 3 metre boyundaki Herkül heykelinin penisinin 1948’den bu yana ‘sistematik’ olarak çalınması veya zarar görmesi nedeniyle yetkililer, özel törenlerde kullanmak üzere sökülüp takılabilen bir penis yaptırdı.

Fransız Sud Quest sitesine konuşan Belediye Başkanı Yves Foulon “Bu heykelin başına gelenlerin düşmanımın başına bile gelmesini istemem” dedi. Faulon, Yunan mitolojisinde gücü ve cesaretiyle anılan ama şu anda bir penisi olmayan Herkül’ün heykelinin ‘erkekliğinin haliyle biraz zayıflamış olduğunu’ da söyledi.

 

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