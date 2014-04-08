'Herkesten cumhurbaşkanı olur, Tayyip Erdoğan'dan olmaz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " İster AKP’li ister MHP’li ister CHP’li olsun her vatandaş cumhurbaşkanı olabilir ama ne var ki Recep Tayyip Erdoğan’dan olamaz. Milletin terazisi bu sıkleti çekmez” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimden sonra ilk grup toplantısında konuştu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Başbakan her sözünü yolsuzluk ve rüşvet kisvesi altında Türkiye’nin milli kurumlarına operasyon düzenleniyor kisvesiyle karşılamıştır. İranlı şarlatanı hayırsever iş adamı olarak tanımlamıştır. Bakanlarını her fırsatta savunmuştur. Pişkinlikte öyle bir noktaya gelmiştir ki bakara makara diye kutsal kitabımızla dalga geçen şahsiyetsiz eski bakanı bile savunmuştur.

30 Mart sonuçlarına baktığımızda rüşvet ve yolsuzluğun sandığa yön verdiğini söylemek mümkün değildir. Bu asılsız görüş milletimizde de karşılık bulmuştur. 17 ve 25 Aralık’tan sonra nasıl olduysa Başbakan milli değerleri hatırlamış sanal istiklal savaşçısı olmuştur. Suriye toplantısının sızdırılması başbakan ve hükümetinin elini güçlendirmiştir. Ajanlar ve hainler AKP’nin değirmenine su taşmıştır. Seçimlere kısa bir süre kala bu dinlemenin internete sızdırılması bize göre AKP’nin hanesine yazılmıştır.

30 Mart’ın sonucu ne olursa olsun, AKP hükümeti Türkiye’nin imajını bozmuş itibarını sarsmıştır. Türk milletinin kazanacağı günler yakındır. Mübarek ve aydınlık zamanlar uzak değildir. Başbakan ve partisi değil yüzde 43 yüzde 99 da alsa hesabını verecektir. Sandık pisliğin temizleneceği bir yer değildir. Hırsızın meşruiyet elde ettiği yer de olmayacaktır. Gün ola harman ola rüşvet alıp verenler yargı önüne mutlaka çıkarılacaktır. Bu seçimlerin galibi gerçekte MHP’dir. Türk milleti MHP’nin sesini duymuştur. 12 Haziran seçimlerine göre oyunu arttıran tek parti MHP’dir.

Başarıyı çekemeyenler

MHP’nin başarısını çekemeyenleri seçimden aldığımız desteğe kulp takmaya çalışması hizip çalışmaları boştur. Ve mutlaka tersem dönüp sahibini vuracaktır. Bazılarına göre MHP 30 Mart’ta CHP ile ittifak yapmıştır. Bu hayasızca iddianın ciddiye alınacak yanı yoktur. AKP’nin kapısında nöbet tutan bostan korkuluklarının bize söyleyecekleri söz yoktur. CHP’nin teknesine binen fırıldaklara kanacak kimseler de kalmamıştır. Tarafları gün gibi açık olan bayat projeyi açıkça gördük. Türkiye’yi iki partiye mahkum etmek isteyenler canla başla çalıştı. İçimize kadar sokulmuş olanları da tespit ettik, ediyoruz. Tercihlerine duygusal saiklerle korku seansı düzenleyerek kimlerin ambargo koymak için çalıştıklarını biliyoruz.

Azalma 2 milyon 100 bini buldu

30 Mart’ın sonucunda AKP’nin 2011 seçimlerine göre oy sayısında azalma 2 milyon 100 bini bulmuştur. AKP’de istediğini bulamayan vatandaşlar MHP’ye yönelmiştir. CHP her türlü çirkeflik ve çabaya rağmen istediğini bulamamıştır. Biz manşetleri yenerek, baskıyı aşarak 30 Mart’ta başarı elde ettik.

'Kedilere dava açılması gündemde'

Sandıktan yükselen şaiyalar hala tartışılmaktadır. Bir bakanın yaşanan elektrik kesintilerini kediye yüklemesi milletin zekasına hakarettir. Herhalde kedilere dava açılması gündemdedir. Ve trafolar Başbakan’ın adamları tarafından kuşatılmış durumdadır. Allah’tan barajları yabani hayvanlar içip bitirmemiş, elektrik tellerini kuşlar kemirmemiştir. Sadece paralele kediler suçlanarak vaziyet kurtarılmıştır. AKP hükümeti sandıklardaki şaiyaları dünya dışı varlıklara havale ederse kimse şaşırmamalıdır. Sandık milletin namusudur. Sandığa el uzatan kim varsa teşhis edilip gereken ceza verilmelidir. Başbakan Erdoğan balkon konuşmasında Suriye ile savaştığımızı söylemiştir. Türkiye savaşa girmiş de haberimiz yok. Başbakan durduk yerde Türkiye’yi savaşa sokamaz. Türkiye Baas rejimi değildir.

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenmiştir. Sayın Gül’ün zamanı geldi sözü adeta işaret fişeğidir. Erdoğan 30 Mart sonrası cumhurbaşkanlığına sıcak baktığını şifreli sözlerle ifade etmiştir. Başbakan’ın aday olması halinde Sayın Gül’ün buna saygı duyacağı ve Bayburt modeliyle milletvekili yapılacak başbakan olacağı AKP’li vekiller tarafından konuşulmaktadır. Yani ağzı olan konuşulmaktadır.

77 milyonluk ülkede...

Konuşanlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi yapmak bile gereksizdir. Başbakan ile sayın gül aralarında anlaştıklarında iş hallolacaktır. 77 milyonluk bir ülkede cumhurbaşkanlığına iki kişinin layık görülmesi milletimizin tercih haklarına saygısızlıktır. Bizim açımızdan kimin olacağı değil nasıl birinin bu makama layık olacağı önemlidir.

Çankaya’da taviz ve teslimiyet mi, bağımlılık ve ilkesizlik mi, argo ve hakaret mi hangisi temsil edilecektir. Cumhurbaşkanlığı makamına ilkesel bakışımız değişmemiştir. Ülkemizde 10 cumhurbaşkanı görev yapmış. Türk milleti kral seçmeyecek, sultan atamayacak biz diktatör muavinine koltuk ikdas etmeyecektir. Cumhuru temsil edecek milli kimliği benimseyecek hakkında hiçbir şaibe olmayan tertemiz bir isme kutlu görevi verecektir. Buradan muhataplarına ilan ediyorum ki önce özerkliğe sonra Kuzey Kürdistan’a açık kapı bırakandan cumhurbaşkanı olmaz. Tolumum kamplara ayırandan cumhurbaşkanı olmaz. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan bebek katillerine kucak açandan cumhurbaşkanı olmaz. Milleti 36’ya ayırma hedefi olandan cumhurbaşkanı olmaz. Twitter’ı engelleyen, Youtube’u kapatandan, kişisel hak ve özgürlükleri budayandan cumhurbaşkanı olmaz. Rüşvetçilere ve hırsızlara kol kana t gerenden cumhurbaşkanı olmaz.

Villalara balya balya dolar yığandan, paraları sıfırlarken haysiyetini de sıfırlayandan cumhurbaşkanı olmaz. TSK’ya kumpas kurandan başkomutan olmaz. Milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan cumhurbaşkanı olmaz, olamayacaktır. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Tekeden süt çıkmaz, suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan’dan da cumhurbaşkanı olmaz.

Cumhurbaşkanı olamaz

İster AKP’li ister MHP’li ister CHP’li olsun her vatandaş cumhurbaşkanı olabilir ama ne var ki Recep Tayyip Erdoğan’dan olamaz. Milletin terazisi bu sıkleti çekmez.