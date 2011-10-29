-Herkesin lanetlemesi lazım BİNGÖL (A.A) - 29.10.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki terörist saldırıyla ilgili, ''Görüşü, partisi, fikri, zikri ne olursa olsun herkesin bu hadiseleri lanetlemesi lazım'' dedi. Genç Caddesi'ndeki patlamanın ardından Van'ın Erciş ilçesinden Bingöl'e gelen Bakan Yılmaz, beraberinde Vali Mustafa Hakan Güvençer ile Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti. Bakan Yılmaz, Genç Caddesi'nde ''canlı bomba'' aracılığıyla patlama gerçekleştiğini belirterek, olayda 2 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların çoğunluğunun durumunun iyi olduğunu, sadece 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Yılmaz, yaralılardan birinin Elazığ'a sevk edildiğini belirtti. Yılmaz, bu olayların son derece üzücü ve insaniyet adına herkesin lanetlemesi gereken saldırılar olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''İşte terörün nerelere kadar uzanabildiğini, ne kadar ürkütücü boyutlar kazandığını göstermesi bakımından da gerçekten manidar. Sokaktan geçen, hiçbir şeyden haberi, ilgisi olmayan vatandaşlarımız bu olaydan maalesef büyük zarara uğradılar. Bu saldırılar, Bingöl'ün ve ülkemizin huzuruna yapılmış saldırılardır. Milletin birliğine bütünlüğüne yapılmış saldırılardır. Ülkemizin ve bu bölgelerimizin gelişmesine, kalkınmasına, ilerlemesine yapılmış saldırılardır. Bunlara karşı elbirliği içerisinde sabırla, kararlılıkla mücadele etmeye devam etmeliyiz. Ne olursa olsun, kesinlikle moralimizi de bozmadan metanet içinde kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.'' -''Türkiye yoluna devam edecek''- Depremin yaşandığı anlarda böyle terör hadiselerini görmenin bir kat daha üzücü olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, şunları kaydetti: ''Bütün ilgili taraflar, kim olursa olsun, görüşü, partisi, fikri, zikri ne olursa olsun herkesin bu hadiseleri lanetlemesi lazım. Herkesin artık bu hadiselere yer olmadığını açıkça, cesurca ortaya koyması lazım. Bunlar bu ülkeye, bu bölgeye, burada yaşayan vatandaşlara en ufak fayda getirmeyen, tam aksine büyük zararlar getiren hadiselerdir. Bunu da herkesin görmesi lazım. Terör ve onun arkasındakiler neyi hedefliyor olursa olsunlar Türkiye yoluna devam edecek. İlerlemesine, demokrasini geliştirmeye, kalkınmaya ve gelişmeye devam edecek. Dünyada daha güçlü bir ülke konumuna gelme yolunda ilerlemeye devam edecek. Güvenlik güçlerimiz bu olayla ilgili olarak ellerinden geleni yapıyorlar. Olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor. Oradan çıkacak neticeleri bekleyeceğiz. Suçlular, bunun arkasındaki yapılar mutlaka ayrıntılı bir şekilde araştırılacak, soruşturulacak.''