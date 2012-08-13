Herkesi ağlatan düğün

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan birbirine aşık iki genç Jamie Amos ve Jonathan Tajoya, aldıkları kötü haberle adeta yıkıldı.



Jamie Amos adındaki kadın bir süredir baş ağrısı çektiği şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan araştırmalar sonucunda beyninde büyük bir tümör olduğunu belirlendi.

Doktorların acil ameliyat olması gerektiğini söyleyince iki sevgili ne yapacaklarını şaşırdılar.

Beyin ameliyatının riskini bilen Jonathan Tajoya, sevgilisine ameliyattan önce evlenmeyi teklif etti. Gözyaşıyla teklifi kabul eden Jamie Amos, düğün için doktorlardan özel izin aldı.

Hastane odasında saçları ve makyajı yapıldıktan sonra gelinlik giyen Jamie sevgilisi ile evlendi. Hastane personelinin ve davetlilerin gözyaşını tutamadığı bu evlilik töreninden sonra şimdi herkes yapılacak ameliyatın sonucunu bekliyor. (Gazeteport)