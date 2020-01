-Herkes yatakta, patronlar aikido için ayakta -Farklı sektörlerin üst düzey yöneticileri, güneş doğmadan önce aikido stres atıyor -Aikimode Aiki Akademi Baş Eğitmeni Başkurt: -''Bu sporun en güzel yanı, bir müsabakasının olmayışı. Tek amacımız kişisel gelişim. Ne yaparsanız kendiniz için yapıyorsunuz. Bunu yaparken de başkaları ile anlamsız bir rekabete girmiyorsunuz'' (fotoğraflı-görüntülü) İSTANBUL (A.A) - 10.12.2011 - Bülent Doruk - İş hayatının stresi, İstanbul trafiği ve yoğunluğundan kaçmak isteyenler mutluluğu aikidoda buluyor. Sabah güneş doğmadan evlerinden çıkan ve ağırlıklı olarak iş dünyasında, üst düzey yönetici konumunda çalışan insanların tercih ettiği aikido, beden ve zihnin aynı anda çalışmasını sağlayarak, insanların yaşamlarına daha farklı bir bakış açısıyla yön vermelerine yardımcı oluyor. Konu ile ilgili AA muhabirine bilgi veren Aikido Aiki Akademi Baş Eğitmeni Oğuzhan Ulvi Başkurt, ''Aikido ile insanların kainatla uyum içerisinde hareket etmesi, kainatın ritmini anlaması ve sonuç olarak insanların mutlu olması için var olan bir savaş disiplini eğitimi almasını amaçlıyoruz'' dedi. Aikido çalışan insanların, budo savaş disiplinlerinin bir parçası olan aikido ile bir sanat öğrenmenin yanı sıra iş yaşamının getirmiş olduğu yoğunluk, stres ve ağır iş yükü gibi sıkıntılardan sıyrıldığının altını çizen Başkurt, ''Aikido yapanlar, dayanıklılık, kuvvet ve esneklik gibi fiziksel faydalarla birlikte ciddi bir rahatlama ile salondan ayrılıyor'' diye konuştu. Dikkatin, akido için çok önemli olduğunu kaydeden Başkurt, ''Öğrencilerimiz, aldıkları eğitimle birçok olayı analiz edebilme ve olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneklerini kazanabilmekteler'' dedi. Başkurt, eğitim merkezine büyük çoğunlukla üniversite mezunlarının ilgi gösterdiklerini vurgulayarak, başvuru için gelenlerin, yapılan fiziksel ve ruhsal değerlendirme sonucunda eğitim alıp alamayacaklarına karar verildiğini söyledi. -Rekabetsiz spor- Başkurt, iş dünyasında yönetici konumunda olan çok sayıda öğrencilerinin bulunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yönetici, doktor, avukat, mimar gibi önemli mesleklerden insanlar bu sporu yapmayı tercih etmekteler. Aynı zamanda birçok önemli firmanın üst düzey yöneticisi konumunda öğrencimiz var. Kendilerine, hem matematik olarak hem sanatsal anlamda aikidoyu yakın görüyorlar. Bu sporun en güzel yanı bir müsabakasının olmayışı. Tek amacımız, kişisel gelişim. Ne yaparsanız kendiniz için yapıyorsunuz. Bunu yaparken de başkaları ile anlamsız bir rekabete girmiyorsunuz. Bu bizi diğer savaş sanatlarından ayırmakta. Aikido, kendini kontrol edebilme, kendini tamamlayabilme özelliklerini içinde barındırıyor.'' Aikimode Aiki Akademinin Türkiye'nin en modern aikido merkezlerinden biri olduğunu savunan Başkurt, ''Bazı öğrencilerimiz çocuklarıyla buraya geliyorlar ve onlara paylaşma ve dayanışmayı öğretmeyi amaçlıyorlar. Haftanın her günü burada eğitim yapıyoruz. Burada hem bireysel hem de kurumsal olarak eğitim verdiğimiz için tercih ediliyoruz. Çalışan insanlar, sabah 6'da başlayan eğitimlerimizin ardından takım elbiselerini giyerek işlerine gidiyor. Kurumsal olarak şirketlere aikoterapi ve iş dünyasında savaş stratejileri gibi eğitimler de vermekteyiz. Philips, Sony, Roche ve Türk Telekom gibi şirketler bu tarz eğitimleri talep etmekteler'' dişe konuştu. Bir ilaç firmasında pazarlama bölümünde yönetici olarak çalışan Canan Sarıdaş da ilaç sektöründe çalışmanın oldukça stresli ortamlarda bulunmaya neden olduğunu belirterek, ''Çalışanların yoğun çalışma temposu, trafik keşmekeşi içerisinde bedensel ve ruhsal anlamda rahatlamaya ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyacı karşılamak için birçok hobi var, ama aikido daha farklı geldi'' dedi. Sarıdaş, aikidonun psikolojik olarak kendisine fayda sağladığını ifade ederek, ''Bu sporun içerisinde uyum ve enerjiyi yönlendirebilme var. İnsan iş ve aile hayatında enerjiyi yönlendirebilme, çevresiyle uyum ve kendisini yenilemeyi öğrendiğinde, her şeyin akıcı ve daha güzel gittiğini görebiliyor. Henüz birbuçuk aydır burada olmama rağmen, sabah 6'da kalkıp buraya geldikten sonra işe gidenlerle, sabah trafiğini çekip işe gidenler arasındaki farkı anlayabiliyorum'' şeklinde konuştu. -''Bu sporla kendimizi buluyoruz''- Özel bir tekstil firmasının müdürü Sırrı Erkin, 6 yıldır aikido yaptığını söyleyerek, ''İnsanlar daha yataklarından kalmadan bizim burada olmamız, güne birkaç adım önde başlamamızı sağlıyor. Bu sporla, sakinliyorum, huzur buluyorum ve dinleniyorum'' dedi. İlk bakıştı aikidonun bir dövüş sanatı ve bedensel olarak yapıldığı için yorucu gözüktüğünü ifade eden Erkin, sporu yapan herkesin dinlenmenin yanı sıra fiziksel olarak da güçlendiğini kaydetti. Uluslararası bir danışma şirketinin üst düzey yönetici olan Timuçin Cengiz, haftanın dört günü mesai öncesi aikido yaptığını belirterek, ''İş hayatında karşılaştığımız sıkıntılar, çevremizdeki elektronik cihazların içerisinde bu sporla kendimizi buluyoruz'' ifadelerini kullandı. Cengiz, iş dünyasında belli egoların kişiler üzerine yüklendiğini söyleyerek, ''Burada bir eşitlenme yaşıyoruz. Bu denge bizi açıkçası mutlu ediyor'' dedi. Kimyasal ürün üretimi ve satışı yapan bir şirketin sahibi olan Meral Toklu, aikidonun, sadece bir spor olarak tanımlanmasının eksik olduğunu ve hayata dair birçok felsefeyi içinde bulunduran bir alanı temsil ettiğini dile getirdi. Aikidoya başladıktan sonra kibirsiz ve egosuz insanlar haline geldiklerini belirten Toklu, ''Eğitmenimiz bizden yaşça çok küçük olmasına rağmen, hepimizin saygı duyduğu bir insan. Burada herkes eşit. Tek mücadelemiz kendimizle. Hayatta o kadar çok koşuşturma içerisindeyiz ki saçımızla, makyajımızla uğraşmaktan kendi içimize bakmıyoruz. Aikido ile beden ve zihninizin yapabildiği her şeyi kendi sınırlarınızı zorlayarak yapabiliyorsunuz. Hayatta böyle bir şey aslında. Biz buradan ıslık çalarak, gülümseyerek çıkıyoruz, ancak işe giderken gördüğümüz yüzlerin hepsi somurtarak etrafa bakıyor'' şeklinde konuştu. (BD-DÜR-SBR)