Herkes sağlık güvencesine kavuştu

Sosyal güvenlik açığında büyük paya sahip sağlık giderleri 2009 yılında da artacak. Hastalardan alınan 3 ile 10 Yeni Türk Lirası arasında değişen muayene ücretine rağmen, gelecek yılki sağlık harcamaları 2 milyar YTL artış gösterecek. 2008 sonunda 25,5 milyar YTL olan sağlık giderleri yeşil kart harcamaları hariç 27,6 milyar YTL seviyesine çıkacak.



Ücretsiz tedavi



Söz konusu artışta 25 milyona yakın vatandaşa ücretsiz tedavi hizmeti verilmesinin etkili olacağı belirtiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 18 yaşına kadar herkes anne babası sigortalı olsun olmasın ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabiliyor ve ilaç alabiliyor.



Meclis'e sunulacak 2009 Bütçesi'nin ana omurgasını oluşturan 'Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni dönem mali tablosu bulunuyor. Buna göre, Kurum'un prim tahsilatlarında 8 milyar YTL'lik artış bekleniyor. SGK'nın 2009 yılında sigorta ödemeleri ise 59 milyar YTL'den 69 milyar YTL'ye çıkıyor.



Sevk zinciri, MR ve bazı tetkiklere getirilen kısıtlama, katılım payı uygulamasına rağmen sağlık giderlerinden 2 milyar YTL'lik artış öngörülüyor. Üstelik yeşil kart ve bütçeli kuruluşlar kapsamındaki kişilerin sağlık harcamaları bu rakama dahil edilmedi. 9,5 milyondan fazla yeşil kartlının SGK'ya devri üç yıl içinde gerçekleşeceği için bunlara yapılan tedavi ve ilaç harcamaları 2009 programına alınmadı. Yeşil kartlılara yapılan harcamanın dahil edilmesi halinde sağlık giderlerinin katlanacağına dikkat çekiliyor.



Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, SSK 5 puan prim indirimi ve özürlü primi teşviki dahil olmak üzere bütçeden SGK'ya transfer 46,7 milyar YTL olacak.



10 bin kişide bulunan akıllı vatandaşlık kartı 300 bin kişiye daha verilecek



Nüfus cüzdanı, ehliyet, sağlık karnesi yerine kullanılacak akıllı vatandaşlık kartı uygulaması yeni yıl gelmeden yaygınlaştırılacak. Kamu hizmetlerinde kimlik doğrulama imkanı tanıyan elektronik vatandaşlık kartı pilot uygulamasına 300 bin kişi dahil edilecek. Bolu'da 10 bin kişinin kullandığı elektronik vatandaşlık kartıyla aynı şehirde 300 bin kişi hem tedavi olabilecek hem de kimlik ve ehliyet olarak kullanabilecek.



SGK gelirleri artacak (Milyar YTL)





2007 2008 2009*





Gelir 54.5 65.6 81.3





Gider 79.6 90.2 102.7





Sağlık Gideri 20.0 25.5 27.6





Bütçe transferi 33.0 32.8 46.4





*Program beklentisi





