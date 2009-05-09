Herkes Mardinli çocukları evlat edinmek istiyor



“Akrabalar çocukları vermek istemiyor”

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fevzi Hamidi, saldırıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın bizzat ilgilendiğini, yapılması gerekenler konusunda talimat verdiklerini söyledi.Saldırı sonrasında mağdur olan vatandaşlara yönelik yoğun çalışma başlattıklarını, çalışmaya Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki sosyal hizmet uzmanlarının da katıldığını ifade eden Fevzi Hamidi, her ekipte yaklaşık 10 kişi bulunduğunu, çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiğini kaydetti.SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış'ın köyde incelemelerde bulunduğunu, mağdur ailelerle görüştüğünü belirten Hamidi, devletin bütün imkanlarının seferber edilerek kısa, orta ve uzun vadeli bütün planların hazırlandığını bildirdi.Hem annesi hem babası öldürülen 0-12 yaş 15 çocuk, 13-18 yaş 16 çocuk, annesini yitiren 10 çocuk, babasını kaybeden 7 çocuk olmak üzere toplam 48 çocuk belirlediklerini ifade eden Hamidi, bu çocukları sahiplenmek için çok sayıda kişinin kendilerine başvurduğunu söyledi.“Silahlı saldırıda anne ve babalarını kaybeden 48 çocuğu evlat edinmek için yurt içi ve dışından çok sayıda insan başvurdu. Şu anda yoğun başvuru var. Türk insanı çok iyi niyetli, bu çocukları bağırlarına basmak istiyorlar. Akrabalar, çocukları evlatlık olarak vermek istemiyorlar, çocuklar da akrabalarında kalmak istiyor. Bu nedenle çocukları bulundukları yerde rehabilite ediyoruz. Devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz.”Köyden ayrılan ailelerin çocuklarına da gittikleri yerde destek verileceğini ifade eden Hamidi, “Adresleri gizli kalmak şartıyla onları da takip edeceğiz. Sosyal destek vereceğiz. Çocuklar bir şekilde farklı şeylerle oyalanıyor ancak büyükler çok zor durumda. Acı, günlerce, aylarca hatta yıllarca sürer” dedi.