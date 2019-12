T24 - Bardakoğlu, camilerde okutulması için hutbe hazırlığı yapan ABGS'ye sert çıktı: Diyanet gündemini kendisi belirler. Türkiye'nin itibarını isteriz ancak herkes işini yapacak



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu, camilerde okutulmak üzere AB hutbesi hazırlığı yapan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ne (ABGS) tepki gösterdi. Diyanetin gündeminde böyle bir konunun bulunmadığının altını çizen Bardakoğlu, 'Türkiye'de din ve devlet işleri ayrıdır. Herkes kendi işini yapacak. Diyanet kendi gündemini kendisi belirler' dedi.





Gündemi kendimiz belirleriz



2010'un Kuran-ı Kerim'in indirilişinin bin 400'üncü yılı olduğunu, bu kapsamda 'Kuran Yılı' kutlamaları yapılacağını belirten Bardakoğlu, 14 Nisan'da başlayacak Kutlu Doğum Haftası için görkemli bir tören hazırladıklarını söyledi. İstanbul'da yapacakları açılış törenine tüm siyasi parti liderlerinin davetli olduğunu belirten Bardakoğlu, 'Toplumun birleşmeye ihtiyacı var.' diye konuştu. Bardakoğlu, şu mesajları verdi:





Karar bizim



'AB hutbesi... Türk parasının korunması hutbesi, Diyanet'in gündeminde olmadı hiçbir zaman. Elbette sokakların temiz olmasını, Türk parasının değerli olmasını, Türkiye'nin yurtdışında itibarlı olmasını isteriz. Ancak herkes kendi işini yapacak. Her konuda hutbe okumuyoruz. Üstelik biz duymalıyız o ihtiyacı.'





Sarık ve cübbeyle olmaz TEKEL değiliz



'Türkiye'de din ve devlet işleri ayrıdır. Diyanet kendi dini gündemini, hutbe konularını kendisi belirler ve açıklar. Diyanet, gündemine aldığı konuların hesabını vermeye de her zaman açıktır. Biz kapalı kutu değiliz, tekel de değiliz. En büyük gücümüz, verdiğimiz bilginin gücünden kaynaklanıyor. Öyle sarık, cübbeyle olacak iş değil bu.'





İmamlar dört duvar arasından çıkıyor



Diyanetİn birlik ve beraberlik projesini de anlatan Bardakoğlu, 2011'den itibaren kendi hutbesini kendisi yazan din görevlileri yetiştireceklerini belirterek, 'Bunu yaparsak birlik beraberlik gelişir, alt kimlikler üzerinden yoğunlaşma ve onlar üzerinden toplumun kavgaya gerilime sürüklenmesi en aza iner' dedi. Bardakoğlu, şöyle devam etti: '2011-2012 yılında artık her bir imamımızın ehliyetli, birikimli olmasını, kendi hutbesini kendisinin hazırlamasını arzu ediyoruz. Artık hutbeler müftülüklerde yazılıyor. Önümüzdeki yıllarda imamlar kendileri yazacaklar. Bunun ayakları var. Bir, cami dersleri başlattık. İmamların artık kendi bilgisini artırması, artırdığı bilgiyle cemaatini bilgilendirmesi gerekiyor. Bir de camilerde okuma köşeleri açtık. Cemaati okumaya alıştırıyoruz. Bilginin olduğu yerde istismar ve sapmaları önlemiş oluruz. Toplumun dini irfanını yükseltmek zorundayız. İkinci ayağı, cami dışı din hizmetleri. İmam, toplumuyla ilgilenecek, aç açıkla, aile içi şiddetin önlenmesiyle ilgilenecek. Artık din görevlisinin caminin dört duvarı arasından çıkıp çevresiyle iyi ilişki kuran, manevi önderlik yapan kişi olmasını istiyoruz. Bunu yaparsak birlik beraberlik gelişir, alt kimlikler üzerinden yoğunlaşma ve onlar üzerinden toplumun kavgaya gerilime sürüklenmesi en aza iner.'